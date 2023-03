Ryanair macht sich über Cristiano Ronaldo lustig

CR7 hatte am Dienstag seine Emotionen nicht immer im Griff. Ein Ausraster war gefundenes Fressen für Ryanair.

Die Fluggesellschaft Ryanair hat einen Wutausbruch von Cristiano Ronaldo am Dienstag zum Anlass genommen, den portugiesischen Starstürmer von Al-Nassr via Social Media aufs Korn zu nehmen.

Während des 3:1-Erfolgs gegen Ahba im Kings Cup of Champions war CR7 stinksauer, als der Unparteiische eine aussichtsreiche Kontersituation unterbrach, um zur Halbzeit zu pfeifen. Wutentbrannt packte er sich den Ball und drosch ihn in hohem Bogen über den Platz. Für diese Aktion sah der mehrfache Weltfußballer die Gelbe Karte.

Ryanair, das sich in der Vergangenheit unter anderem auch über Robert Lewandowski (FC Barcelona) und Jadon Sancho von ManUnited lustig gemacht hatte, twitterte von seinem offiziellen Account eine Antwort auf die Szene, in der ein Ball über den Wolken an einem seiner Flugzeuge vorbeisegelt.

Es ist nicht das erstem Mal in den vergangenen Tagen, dass Ronaldo seinen Unmut öffentlich zur Schau stellt. Am vergangenen Freitag hatte er nach der Niederlage gegen Erzrivale Al-Ittihad einige Wasserflaschen zur Seite getreten.

Seit seinem spektakulären Wechsel nach Saudi-Arabien absolvierte Ronaldo acht Partien für Al-Nassr. Dabei gelangen dem 38-Jährigen acht Tore. Dazu gelangen ihm noch zwei Assists.

Für Ronaldo und seine Mitspieler kommt es zu einem schnellen Wiedersehen mit Ahba. Am Samstag trifft Al-Nassr in der Saudi Pro League auf den Tabelle zwölften.