Wie Cristiano Ronaldo das Date eines Ex-Mitspielers mit Miss California rettete

Es muss kein Nachteil sein, wenn man mal mit einem mehrfachen Weltfußballer gekickt hat. Das weiß auch Danny Simpson.

Cristiano Ronaldo kann nicht nur Tore am Fließband schießen und Titel en Masse gewinnen, der portugiesische Superstar von Al-Nassr ist offensichtlich auch sehr gut darin, schlecht laufende Dates mit Miss California zu retten. Jedenfalls berichtet das sein ehemaliger Mitspieler Danny Simpson.

Der heute 36-Jährige erzählte im Podcast Under the Cosh die kuriose Anekdote seines Rendezvous' mit der damaligen kalifornischen Schönheitsqueen im Jahr 2016. Damals stand er bei Leicester City unter Vertrag und hatte mit dem Klub gerade sensationell die Premier League gewonnen.

Cristiano Ronaldo und Danny Simpson trafen sich in LA zufällig

Zur Vorbereitung auf die neue Saison reisten die Foxes in die USA, um dort auf Tour zu gehen und unter anderem ein Testspiel gegen PSG zu bestreiten. Simpson und Co. weilten also in Los Angeles, als ein Freund Simpsons ein Date mit Miss California klarmachte.

Beide trafen sich in einem Steakhouse in der US-Metropole, allerdings stimmte die Chemie nicht auf Anhieb. "Wir fingen also an zu essen und ich schwöre, dass es nicht lief. Sie hat sich wahrscheinlich gedacht: 'Wer ist dieser Typ? Ich verstehe kein Wort, er kommt aus Salford (Vorort von Manchester, d. Red.).'" Es sei "schmerzhaft" gewesen, so der ehemalige Rechtsverteidiger weiter.

© getty

Dann aber die Überraschung: "Plötzlich klopfte mir jemand auf die Schulter. Ich schaute hoch und es war Ronaldo. (...) Ich stand also auf und umarmte ihn. Wir unterhielten uns kurz über die Saisonvorbereitung und seinen verlängerten Urlaub, weil er gerade die EM mit Portugal gewonnen hatte."

Von jenem Moment an sei das Date komplett anders gelaufen. Miss California hatte CR7 offensichtlich erkannt. "Ich setzte mich wieder, und sie fragte: 'Woher kennst Du denn Ronaldo?' Um ehrlich zu sein, sie war plötzlich ein komplett anderer Mensch, nur weil Ronaldo mich begrüßt hatte. Danke also dafür Ronny!"

© getty

Cristiano Ronaldo und Danny Simpson spielten gemeinsam für Manchester United

Zwar lief die Verabredung nun besser, mehr wurde aus dem Date dann allerdings nicht. Simpson gefiel nicht, wie sich das Verhalten der Frau verändert hatte, nur weil dieser CR7 kannte.

Simpsons und Ronaldos Verbindung geht auf eine gemeinsame Zeit bei Manchester United zurück. Bei den Red Devils durchlief Simpson die Jugendakademie und schaffte den Sprung zu den Profis, als sich der Stürmer zu einem Weltstar entwickelte. Zusammen gewannen sie 2008 die Champions League.

Simpson allerdings setzte sich bei den United-Profis nicht nachhaltig durch und spielte später noch für Newcastle United, Leicester, die Queens Park Rangers und Huddersfield Town. Nach einem Engagement bei Bristol City beendete er 2022 seine Laufbahn. Während seiner Karriere absolvierte er unter anderem neun Spiele in der Champions League und 213 Premier-League-Partien.