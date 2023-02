Erdbeben in der Türkei: Merih Demiral versteigert Trikot von Cristiano Ronaldo für guten Zweck

Der türkische Nationalspieler Merih Demiral (24) sammelt Gelder für die Opfer der Erdbebenkatastrophe in seiner Heimat. Unter anderem versteigert er ein signiertes Trikot des mehrfachen Weltfußballers Cristiano Ronaldo (38), um einen Beitrag zu den Hilfsaktionen in der Türkei zu leisten.

Demiral schrieb bei Twitter: "Ich habe gerade mit Cristiano gesprochen. Er ist sehr traurig über das, was in der Türkei passiert ist. Wir versteigern ein signiertes Ronaldo-Trikot aus meiner Sammlung. Der gesamte Erlös wird für die Erdbebenregion verwendet und an AHBAP (türkisches Netzwerk freiwilliger Helfer, d. Red.) gespendet."

Demiral und Ronaldo waren einst Mannschaftskameraden bei Juventus. Während CR7 seit wenigen Wochen in Saudi-Arabien bei Al-Nassr spielt, steht Demiral seit Sommer 2022 bei Atalanta Bergamo unter Vertrag.

Das schwere Erdbeben in der Grenzregion zwischen der Türkei und Syrien am Montag hat bisher mehr als 5.000 Todesopfer gefordert. Laut Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO könnten rund 23 Millionen Menschen von dem Unglück betroffen sein.