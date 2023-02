In Paris wird heute der Weltfußballer des Jahres 2022 gekürt. Nebenbei werden im Rahmen der The Best FIFA Awards zahlreiche weitere Preise verliehen. Wer die Veranstaltung live im TV und Livestream zeigt / überträgt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Tag steht wieder der Fußball im Mittelpunkt. Nicht jedoch wegen eines spannenden Champions-League-Spiels, sondern wegen der The Best FIFA Football Awards, bei der unter anderem auch der Weltfußballer des Jahres 2022 gekürt wird. Die Veranstaltung findet in der französischen Hauptstadt Paris statt und geht um 21 Uhr los.

Im Rennen um den prestigeträchtigen Titel sind Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Karim Benzema (Real Madrid) und Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain). Die besten Chancen auf den Sieg hat wohl Messi, der mit der argentinischen Nationalmannschaft in Katar Weltmeister wurde - der letzte Titel, der in seinem üppigen Trophäenschrank noch fehlte. Im Finale bezwang die Albiceleste den zweifachen Weltmeister Frankreich, der einzig von Mbappé noch im Spiel gehalten wurde. Der Stürmer traf im Spiel dreimal, später dann noch einmal im Elfmeterschießen - einer der Gründe, warum auch er zu den drei Nominierten gehört.

© getty Wer krönt sich zum Weltfußballer?

Auch der amtierende Ballon-d'Or-Gewinner Benzema hat ein unglaubliches Jahr hinter sich. Mit Real Madrid gewann er sowohl die Primera Division als auch die Champions League, in der er mit 15 Treffern Torschützenkönig wurde.

Neben dem Weltfußballer wird heute auch die Weltfußballerin, der Welttorhüter, die Welttorhüterin, der beste Trainer, die beste Trainerin, der Gewinner des Puskás Awards für das schönste Tor und der FIFA Fan Award bekanntgegeben.

Wer zeigt / überträgt Weltfußballer-Wahl The Best FIFA Football Awards heute live im TV und Livestream?

Verantwortlich für die Übertragung der Gala zeichnen Sky und die FIFA selbst. Sky bietet die Veranstaltung ab 20.45 Uhr auf dem Sender Sky Sport News (HD) an, stellt parallel dazu aber auf der Website auch einen kostenlosen Livestream zur Verfügung.

Auch auf den Livestream der FIFA könnt Ihr gratis zugreifen.

Event : The Best FIFA Football Awards (Weltfußballer-Wahl)

: The Best FIFA Football Awards (Weltfußballer-Wahl) Datum : Montag, 27. Februar 2023

: Montag, 27. Februar 2023 Beginn : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Paris

: Paris TV : Sky Sport News HD

: Livestream: FIFA, Sky

Weltfußballerwahl 2022: Die Nominierten auf einen Blick