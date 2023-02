Wer wird der Nachfolger von Robert Lewandowski? Das erfahren wir heute bei der Weltfußballer-Wahl 2023. Wie Ihr die The Best FIFA Football Awards heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bei den The Best FIFA Football Awards wird von der FIFA der Weltfußballer gekürt. Lionel Messi, Karim Benzema und Kylian Mbappé stehen auf der Shortlist für die Nachfolge von Robert Lewandowski. Neben dem besten Spieler des abgelaufenen Jahres wird auch die beste Spielerin prämiert.

Außerdem gibt es Preise für den besten Torhüter, die beste Torhüterin und die besten Trainer im Männer- und Frauenfußball. Zusätzlich werden auch der Puskas Award für das schönste Tor und der FIFA-Fan-Award verliehen.

Weltfußballerwahl 2023, Übertragung: The Best FIFA Football Awards heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Gala, die ab 21 Uhr in Paris stattfindet, wird es im Free-TV nicht geben. Stattdessen zeichnet der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung verantwortlich.

Auf dem Sender Sky Sport News HD beginnt die Sendung ab 20.45 Uhr. Dann begrüßen Martin Winkler und Uli Köhler die Zuschauer. Mit Florian Plettenberg ist zudem ein Reporter vor Ort in der französischen Hauptstadt.

Weltfußballerwahl 2023, Übertragung: The Best FIFA Football Awards im kostenlosen Livestream

Live dabei sein könnt Ihr auch im Livestream. Hierzu gibt es zwei Möglichkeiten, die sogar beide kostenfrei sind.

Zum einen bietet Sky die Übertragung im kostenlosen Livestream auf seiner Webseite an. Hier geht es zum Stream der The Best FIFA Football Awards.

Darüber hinaus hat auch die FIFA selbst einen eigenen Livestream der Verleihung im Angebot. Hier geht es zum Stream der FIFA.

Weltfußballerwahl 2023, Übertragung: The Best FIFA Football Awards heute live im TV, Livestream und Liveticker - Wichtigste Infos

Event : The Best FIFA Football Awards (Weltfußballer-Wahl)

: The Best FIFA Football Awards (Weltfußballer-Wahl) Datum : Montag, 27. Februar 2023

: Montag, 27. Februar 2023 Beginn : 21 Uhr

: 21 Uhr Ort : Paris

: Paris TV : Sky Sport News HD

: Livestream: FIFA, Sky

Weltfußballerwahl 2023: The Best FIFA Football Awards heute im Liveticker

Ihr habt keinen Zugriff auf die TV-Übertragung oder auf einen Livestream? Bei SPOX könnt Ihr die komplette Gala im Liveticker verfolgen.

Wir versorgen Euch mit den wichtigsten Informationen aus Paris ab 21 Uhr auf unserer Startseite.

© getty Die Weltfußballerwahl 2023 der FIFA findet in Paris statt.

FIFA The Best Awards, Verleihung 2023: Nominierte

In acht Kategorien werden bei der Weltfußballer-Wahl 2023 die Preise vergeben. Mit Ann-Katrin Berger ist zudem eine Deutsche unter den Top-3 bei den besten Torhüterinnen des abgelaufenen Jahres.

Im Folgenden findet Ihr eine Übersicht aller nominierten Personen.

FIFA The Best Awards: Die besten Spielerinnen

Alexia Putellas (ESP, FC Barcelona)

Alex Morgan (USA, San Diego Wave)

Beth Mead (ENG, Arsenal WFC)

FIFA The Best Awards: Die besten Spieler

Kylian Mbappé (FRA, Paris Saint-Germain)

Lionel Messi (ARG, Paris Saint-Germain)

Karim Benzema (FRA, Real Madrid CF)

FIFA The Best Awards: Die beste Torhüterin

Ann-Katrin Berger (GER, Chelsea FC Women)

Mary Earps (ENG, Manchester United WFC)

Christiane Endler (CHI, Olympique Lyon)

FIFA The Best Awards: Der beste Torhüter

Yassine Bounoi (MAR, FC Sevilla)

Thibaut Courtois (BEL, Real Madrid)

Emiliano Martínez (ARG, Aston Villa)

FIFA The Best Awards: Die besten Trainerinnen (Frauenfußball)

Sonia Bompastor (FRA, Olympique Lyonnais)

Pia Sundhage (SWE, Brasilianisches Nationalteam)

Sarina Wiegman (NED, Englisches Nationalteam)

FIFA The Best Awards: Die besten Trainer (Männerfußball)

Carlo Ancelotti (ITA, Real Madrid CF)

Pep Guardiola (ESP, Manchester City FC)

Lionel Scaloni (ARG, Argentinische Nationalmannschaft)

© imago images In den letzten zwei Jahren musste die Zeremonie coronabedingt virtuell stattfinden. Hier im Bild: Thomas Tuchel bei seiner Dankesrede nach der Wahl zum Trainer des Jahres 2021.

FIFA The Best Awards: Puskás Award

Marcin Oleksy (POL): Warta Poznan vs. Stal Rzeszow (PZU Amp Futbol Ekstraklasa) - 6. November 2022

(POL): Warta Poznan vs. Stal Rzeszow (PZU Amp Futbol Ekstraklasa) - 6. November 2022 Dimitri Payet (FRA): Olympique de Marseille vs. PAOK Thessaloniki (UEFA Europa Conference League) - 7. April 2022

(FRA): Olympique de Marseille vs. PAOK Thessaloniki (UEFA Europa Conference League) - 7. April 2022 Richarlison (BRA): Brasilien vs. Serbien (WM 2022) - 24. November 2022

FIFA Fan Award

Abdullah Al Salmi (SAU): Der Mann aus dem saudi-arabischen Jeddah war aus seiner Heimatstadt den ganzen Weg bis nach Katar zu Fuß gelaufen, um sein Land bei der WM zu unterstützen.

(SAU): Der Mann aus dem saudi-arabischen Jeddah war aus seiner Heimatstadt den ganzen Weg bis nach Katar zu Fuß gelaufen, um sein Land bei der WM zu unterstützen. Die Argentinischen Fußballfans: In großen Zahlen waren die argentinischen Fans den Weg nach Katar angetreten, um ihrem Land die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Bei vielen Spielen mit argentinischer Beteiligung glich die Atmosphäre einem Heimspiel für die Südamerikaner.

In großen Zahlen waren die argentinischen Fans den Weg nach Katar angetreten, um ihrem Land die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Bei vielen Spielen mit argentinischer Beteiligung glich die Atmosphäre einem Heimspiel für die Südamerikaner. Die Japanischen Fußballfans: Die Ostasiaten beeindruckten vor allem mit ihrer tollen Moral und der Gewohnheit, nach allen Spielen ihre Sitzplätze gepflegt und ordentlich zu hinterlassen.

Weltfußballerwahl: The Best FIFA Football Awards - Nominierte und Gewinner der letzten Saison

Preis Nominierte(r) 1 Nominierte(r) 2 Nominierte(r) 3 FIFA-Weltfußballerin Jennifer Hermoso (ESP/FC Barcelona) Sam Kerr (AUS/Chelsea FC Women) Alexia Putellas (ESP/FC Barcelona) FIFA-Weltfußballer Robert Lewandowski (POL/ Bayern München) Lionel Messi (ARG/ Paris Saint-Germain) Mohamed Salah (EGY/ Liverpool FC) Welttorhüterin Ann-Katrin Berger (GER/ Chelsea FC Women) Christiane Endler (CHL/ Olympique Lyonnais) Stephanie Lynn Marie Labbé (CAN/Paris Saint-Germain) FIFA-Welttorhüter Gianluigi Donnarumma (ITA/ Paris Saint-Germain) Édouard Mendy (SEN/ FC Chelsea) Manuel Neuer (GER/ Bayern München) FIFA-Welttrainer/in - Frauen Lluís Cortés (ESP/ FC Barcelona) Emma Hayes (ENG/ Chelsea FC Women) Sarina Wiegman (NED/ Englische Frauennationalmannschaft) FIFA-Welttrainer/in - Männer Pep Guardiola (ESP/ Manchester City) Roberto Mancini (ITA/ Italienische Männernationalmannschaft) Thomas Tuchel (GER/ Chelsea FC)

*Sieger sind gefettet