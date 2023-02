Risto Kallaste: "Es war die beste Art!" Genialer Einwurftrick von den Verbänden sofort verboten

Der estnische Linksverteidiger Risto Kallaste war in den 1990er-Jahren durch seine besonderen Einwürfe bekannt geworden - diese sind inzwischen verboten.

Nur in seltenen Fällen folgt auf einen Einwurf eine ernsthafte Torchance im Fußball. In den 1990er-Jahren sorgte Risto Kallaste jedoch in dieser Hinsicht für eine Revolution.

Der Linksverteidiger spielte unter anderem für den FC Flora in Estland, auch für Vereine in Schweden und Dänemark stand er auf dem Platz. Warum wurden seine so unglaublichen Einwürfe so schnell wieder verboten?

Purzelbaum-Einwürfe als Markenzeichen von Risto Kallaste

Risto Kallastes Fußballkarriere war definitiv keine außergewöhnliche erfolgreiche. Durch seine Einwürfe schaffte er es dennoch, viel Aufmerksamkeit zu erregen.

Der 1971 geborene Kallaste zeichnete sich nämlich durch Einwürfe aus, die fast wie Flanken waren. Jedoch mit einer Besonderheit: Um mehr Schwung zu bekommen, machte er vor dem Abwurf einen Purzelbaum. Seine Einwürfe flogen danach fast 40 Meter weit.

Die Idee kam nicht vom Linksverteidiger selbst, sondern von seinem damaligen Trainer Roman Ubakivi. Der trainierte mit mehreren Spielern diese Einwürfe, um am Ende einem Spieler genau diesen Job zu geben. Nach einem Casting fiel die Wahl auf Kallaste.

"Es war die beste Möglichkeit, den Ball so weit wie möglich zu werfen. Der Gegner hat nicht damit gerechnet, dass der Ball von der Auslinie so weit ins Feld fliegen würde. Auf diese Weise konnten wir einen gewissen 'Überraschungsfaktor' in unser Spiel einbringen und hatten gehofft, was später nicht der Fall war, ein paar Tore zu erzielen", sagte Kallaste.

Grund unklar: Verbände verbieten Purzelbaum-Einwurf

Ein Einwurf also, der immer bekannter wurde, aber nur von kurzer Dauer war. Denn irgendwann beschlossen die Verbände, ihn zu verbieten, ohne dass es dafür einen besonderen Grund gab, da es sich um einen normalen, regulären Einwurf handelte, der während des Spiels nie bestraft worden war.

Nicht einmal im Spiel zwischen Italien und Estland im April 1993, das als Qualifikationsspiel für die Weltmeisterschaft 1994 in den USA stattfand. Kallaste machte ebenjenen Einwurf und wurde dadurch richtig berühmt.

"Ich erinnere mich an die erstaunten Gesichter der Spieler auf dem Platz, die sich fragten, was ich da mache. Der Schiedsrichter sagte nichts zu mir: Vielleicht wusste er auch nicht, was er tun sollte, und im Zweifelsfall tat er so, als ob nichts passiert wäre, anstatt es zu verbieten", erzählte Kallaste.

Heute verfolgt Kallaste den Fußball aus der Ferne, während er sich um seine Firma kümmert, die Sportartikel und Haushaltsprodukte importiert. Der Fußball wird ihn jedoch kaum vergessen: Er war der Erste, der einen Einwurf probierte, den sogar einige nachzumachen versuchten. Der Letzte, der dies auf der großen Bühne probierte, war der Iraner Mohammadi - der allerdings bei der Ausführung und der Flugweite des Balles nie an Kallaste herankam.