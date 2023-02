Die U19-Mannschaft von Borussia Dortmund kriegt es heute im Achtelfinale der UEFA Youth League mit Paris Saint-Germain zu tun. SPOX tickert die Partie live mit.

Auch in der Jugendversion der Champions League steht Borussia Dortmund im Achtelfinale. In dieser Runde müssen die Schwarz-Gelben heute gegen die U19-Mannschaft von Paris Saint-Germain ran. SPOX bietet das Spiel zum Mitlesen im Liveticker an.

BVB vs. PSG: UEFA Youth League Achtelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bevor in der wirklichen Champions League die Rückspiele anstehen, geht es zuerst noch in der UEFA Youth League, der Jugendversion der Königsklasse, zur Sache. Heute beginnt die Achtelfinalrunde unter anderem mit dem Duell zwischen dem BVB und PSG. Nachdem es keine Rückspiele gibt, zieht der Sieger heute bereits eine Runde weiter.

Vor Beginn: Gespielt wird im Fußballpark BVB Hohenbuschei (Dortmund), um 16 Uhr geht das Duell los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Achtelfinale in der UEFA Youth League zwischen den U19-Mannschaften von Borussia Dortmund und Paris Saint-Germain.

© getty Die U19 des BVB muss im Achtelfinale der UEFA Youth League gegen PSG ran.

BVB vs. PSG: UEFA Youth League Achtelfinale heute im TV und Livestream

DAZN besitzt die Übertragungsrechte am heutigen Achtelfinalspiel zwischen dem BVB und PSG und zeigt die Partie daher ab 16 Uhr auf der Plattform. Als Kommentator wird Marcel Seufert eingesetzt.

Für den Streamingdienst wird ein Abonnement benötigt, das aus drei verschiedenen Paketen besteht.

Außerdem ist das Spiel heute auch bei OneFootball zu sehen.

UEFA Youth League: Das Achtelfinale im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Di., 28.2.2023 14.00 Uhr Hajduk Split Manchester City Di., 28.2.2023 15.00 Uhr AC Milan FC Ruch Lwiw Di., 28.2.2023 16.00 Uhr Borussia Dortmund Paris Saint-Germain Mi., 1.3.2023 13.00 Uhr Sporting Lissabon Ajax Amsterdam Mi., 1.3.2023 14.00 Uhr Real Madrid Red Bull Salzburg Mi., 1.3.2023 16.00 Uhr FC Barcelona AZ Alkmaar Mi., 1.3.2023 18.30 Uhr FC Liverpool FC Porto Mi., 1.3.2023 19.00 Uhr Atletico Madrid KRC Genk