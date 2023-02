FC Barcelona: Emre Demir wechselt ablösefrei zu Fenerbahce

Barça-Talent Emre Demir schließt sich Fenerbahce Istanbul an, das bestätigte der Verein nun offiziell.

Medienberichten zufolge wurde zuvor der Vertrag mit den Katalanen aufgelöst. Bei Fenerbahce hat der 19-Jährige einen bis 2027 laufenden Vertrag unterschrieben.

Laut Transfermarkt soll Demir bereits am Montag in Istanbul gelandet sein. Dort sagte der Angreifer: "Ich freue mich sehr, von einem sehr großen Team zum größten Team der Türkei zu stoßen. Ich bin sehr aufgeregt."

Erst im vergangenen Sommer wechselte der Linksfuß für zwei Millionen Euro von Kayserispor zum FC Barcelona und galt dort als vielversprechendes Talent. Anschließend lief Demir für die zweite Mannschaft der Blaugrana auf, stand aber bereits am Samstag beim Spiel gegen Real Sociedads zweite Mannschaft nicht mehr im Kader.

In Barcelona konnte Demir in dem halben Jahr nicht wirklich Fuß fassen, verzeichnete in der dritthöchsten Spielklasse Spaniens nur zwei Kurzeinsätze.