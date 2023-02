Arturo Vidal: Ex-Bayern-Star droht offenbar Rauswurf nach Eklat

Arturo Vidal droht offenbar der Rauswurf bei seinem Klub Flamengo Rio de Janeiro. Das berichtet GloboEsporte.

Der ehemalige Spieler des FC Bayern München hatte in der vergangenen Woche beim Spiel gegen Boavista (1:0) für einen Eklat gesorgt. Nachdem klar war, dass Vidal nicht mehr eingewechselt wird, warf er seine Fußballschuhe und eine Wasserflasche auf den Boden.

Dem Bericht zufolge wurde Vidal deshalb nun eine Geldstrafe aufgebrummt. Diese beläuft sich wohl auf zehn Prozent seines Gehalts. Außerdem habe der Klub ihm eine Ansage gemacht, dass er bei einem weiteren Fehltritt aus dem Verein herausgeworfen wird.

Trainer Vitor Pereira erklärte nach dem Spiel: "Die Unzufriedenheit des einen oder anderen Spielers ist etwas ganz Natürliches, denn wir müssen Entscheidungen auf der Grundlage unserer Analysen und unserer Vorstellung von den Spielern treffen, die der Mannschaft im Moment am meisten helfen können. Wir müssen die Mannschaft und den Verein über alle persönlichen Ambitionen stellen."

Vidal entschuldigte sich derweil für seinen Ausraster. "Ich muss klarstellen, dass ich immer gerne am Spiel teilnehme, da ich dies während meiner gesamten Karriere getan habe. Aber ich weiß, dass mein Temperament mich manchmal überwältigt", verkündete er in den Sozialen Medien.

Vidal genießt zudem kein gutes Standing bei den Fans des Klubs, nachdem er sich zuletzt auf seinem Twitch-Kanal bei einem anderen Klub angeboten hatte. "Wenn Colo Colo (Vidals 1. Profi-Klub in seiner Heimat Chile; Anm. d. Red.) die Copa Libertadores gewinnen will, sollen sie mich in Rio aufsuchen", sagte er damals.