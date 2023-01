Romelu Lukaku überzeugt: Thierry Henry wird neuer Nationaltrainer Belgiens

Stürmerstar Romelu Lukaku ist davon überzeugt, dass Thierry Henry neuer Nationaltrainer Belgiens wird und damit die Nachfolge des Spaniers Roberto Martínez antritt.

"Für mich ist Henry der nächste Trainer von Belgien. Daran gibt es keine Zweifel. Ich sage es ganz offen: Er wird der nächste Trainer sein. Er hat den Respekt aller Spieler, er hat alles gewonnen. Er weiß, wie man trainiert, er weiß, was wir tun müssen, um das Ziel zu erreichen", sagte Lukaku bei Sky Italia: "Er kennt die Mannschaft, die Liga, das Personal. Für mich ist er der ideale Trainer für unsere Nationalmannschaft."

Bei der WM in Katar war die Goldene Generation der Belgier überraschend bereits in der Vorrunde gescheitert. Unmittelbar danach verkündete der langjährige Nationaltrainer Roberto Martínez seinen Rücktritt. "Es ist Zeit für mich zu akzeptieren, dass es das letzte Spiel für mich war. Es waren sechs tolle Jahre. Ich bin stolz auf die Spieler. Es gibt neue Ziele", sagte der 49-Jährige.

Martínez hatte das Traineramt bei den Roten Teufeln 2016 übernommen und das kleine Land zwei Jahre später zu Rang drei bei der WM in Russland geführt. Der erhoffte Titelgewinn mit Spielern wie Lukaku, Kevin De Bruyne und Eden Hazard blieb jedoch aus.

Über weite Strecken an Martínez' Seite: Thierry Henry. 2016 hatte der frühere Weltklassestürmer gemeinsam mit dem Spanier sein Amt als Co-Trainer von Belgien angetreten, ehe er im Herbst 2018 den Cheftrainerposten bei der AS Monaco übernahm. Nach nur drei Monaten wurde er jedoch bereits wieder entlassen. Anschließend war er von Herbst 2019 bis Februar 2021 Chefcoach des CF Montreal in der MLS, ehe er im Mai desselben Jahres zur belgischen Nationalmannschaft zurückkehrte.

In seiner aktiven Zeit galt Henry als einer der besten Stürmer der Welt. Vor allem beim FC Arsenal und beim FC Barcelona feierte er große Erfolge. Mit den Gunners wurde er zweimal Meister sowie dreimal Pokalsieger und war Teil der "Invincibles", die 2003/04 ungeschlagen die Premier League gewannen. Mit Barça wurde er ebenfalls zweimal Meister und gewann 2009 die Champions League.