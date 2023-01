Duell Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi: Millionenschweres Super-VIP-Ticket versteigert

Ein Super-VIP-Ticket für das womöglich letzte Duell der Ikonen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ist in Saudi-Arabien für umgerechnet fast 2,5 Millionen Euro versteigert worden. Mit seinem Gebot für das mit zahlreichen Sonderrechten verbundene Billet stach der einheimische Immobilien-Mogul Mushref al-Ghamdi alle anderen Interessenten aus. Der Erlös der Versteigerung kommt karitativen Zwecken zugute.

Durch seinen Auktionserfolg kommt der Millionär am Donnerstag beim Einlagespiel zwischen einer Auswahl von Ronaldos neuem Klub Al-Nassr und dem saudischen Rivalen A-Hilal einerseits sowie Weltmeister Messi und seinem Klub Paris St. Germain in den Genuss einiger Vergünstigen. So erhält al-Ghamdi sowohl die Gelegenheit zu Fotos mit beiden Superstars sowie weiteren Spieler als auch Zutritt zu den Umkleidekabinen in den Stadionkatakomben.

Die Begegnung ist als Debüt von Ronaldo in seiner neuen Wahlheimat geplant. Seinen Pflichtspieleinstand für Al-Nassr in der Meisterschaft soll der portugiesische Altstar, der für einen Vertrag bis 2025 jährlich angeblich 200 Millionen Euro kassiert, am Sonntag geben.

Messi und PSG reisen am Mittwoch zunächst nach Katar ins Heimatland der Vereinsbesitzer. Auf dem Rückweg macht das Luxusensemble, zu dem auch der französische Superstar Kylian Mbappe gehört, in Riad einen Zwischenstopp für das PR-Match.

Aufgrund Ronaldos Wechsel in das arabische Königreich erscheinen weitere Duelle zwischen dem Ex-Europameister und Messi auf höherem Niveau sehr unwahrscheinlich. Während ihrer Engagements in Spanien hatten sich Ronaldo und Messi mit ihren damaligen Klubs Real Madrid und FC Barcelona unvergessliche Schlagabtausche geliefert.

Gemeinsame Kampagnen der beiden früheren Weltfußballer für Saudi-Arabien hingegen sind durchaus denkbar. Während Ronaldo dem Land zunächst sportlich Aufmerksamkeit bringen soll, ist Messi bereits offizieller Tourismus-Botschafter der Saudis.