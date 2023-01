Brasilien trauert erneut um ein Idol: Rekordtorjäger Roberto Dinamite verstorben

Nur wenige Tage nach Pele hat in Brasilien eine weitere Fußball-Legende den Kampf gegen Krebs verloren. Roberto Dinamite, der mit seinen 190 Toren die ewige Erstliga-Torjägerliste bis heute anführt, verstarb am Sonntag im Alter von 68 Jahren in Rio de Janeiro. Der Mittelstürmer spielte 21 seiner 22 Profijahre bei Vasco da Gama und holte mit dem Klub aus Rio 1974 die Meisterschaft.

Carlos Roberto de Oliveira, wie sein bürgerlicher Name war, gewann mit Vasco zudem fünf Mal die traditionsreiche Bundesland-Meisterschaft von Rio, in der er mit 279 Treffern ebenfalls die ewige Torjägerliste anführt. Der WM-Teilnehmer von 1978 und 1982 war als Wintertransfer 1980 zum FC Barcelona gekommen, verließ die Katalanen aber nach nur wenigen Monaten wieder.

Roberto Dinamite, der nach seiner Karriere lange Jahre Landtagsabgeordneter war, kämpfte seit mehr als einem Jahr gegen einen Darmkrebs. Zehn Tage vor ihm, am 29. Dezember des vergangenen Jahres, war Brasilien Fußball-Ikone Pele an den Folgen eines bösartigen Tumors am Dickdarm gestorben.