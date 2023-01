Kuriose Karriere! Wie ein Champions-League-Sieger sein Glück in Island fand

Sam Hewson stand eine große Karriere bei Manchester United bevor, sein Glück fand der Champions-League-Sieger jedoch in Island.

Sam Hewson galt vor einiger Zeit auf der Insel als riesiges Talent und Nachwuchshoffnung. Kein Wunder also, dass er zur Saison 2007/2008 einen Profivertrag bei Manchester United unterzeichnete. Er spielte damals auch in der englischen U19-Nationalmannschaft. Statt einer großen Laufbahn in Old Trafford folgte jedoch eine kuriose Karriere in der Hewson zwischendurch in einer Fabrik arbeitete. Wirklich glücklich wurde er aber erst in Island.

In der Jugend Uniteds spielte Hewson unter anderem mit den späteren englischen Nationalspielern Danny Welbeck und Tom Cleverley zusammen. Im Finale des FA-Youth-Cup führte der Mittelfeldspieler die U18-Auswahl der Red Devils als Kapitän aufs Feld und zum Titel über die Altersgenossen des FC Liverpool. Es war der Höhepunkt seiner zehn Jahre in der Nachwuchsakademie des Premier-League-Giganten.

Zur Belohnung für die guten Leistungen rückte Hewson zur Spielzeit 2007/08 in den Profikader auf. Manchester gewann in jener Saison die Königsklasse, auch Hewson darf sich Champions-League-Sieger nennen.

Zu einem Profieinsatz reichte es damals für den heute 34-Jährigen nicht. Der Sprung aus der Jugend in den mit Stars gespickten Kader von Sir Alex Ferguson war zu groß, Hewsons Entwicklung stagnierte.

Im Juni 2010 wurde sein Vertrag aufgelöst und Hewson stand ohne Verein da. "Es war ein großer Schock United zu verlassen, denn ich war über 10 Jahre dort und kannte nichts anderes", erinnert sich Hewson bei Planet Football zurück. "Aber ich wusste auch, dass das eines Tages passieren konnte, sollte ich es nicht in die erste Mannschaft schaffen." Wie jeder Junge habe er den "großen Traum" gehabt, Fußballer zu werden.

© imago images

Sam Hewson: Über die Fabrik nach Island

Für Hewson endete nicht nur die Zeit bei United, sondern auch erstmal die Zeit im Profifußball. Stattdessen arbeitete er in einer Fabrik, um über die Runden zu kommen: "Als ich United verließ, hatte ich eine Menge Probleme mit Verletzungen, was bei der Suche nach einem Verein nicht gerade hilfreich war. Mein Freund hatte Arbeit in einer Fabrik und bat mich ihm zu helfen. Also sagte ich zu, um zu sehen, ob das etwas für mich ist." Um weiter fit zu sein und am Ball zu bleiben, spielte Hewson unterklassig bei Altrincham.

Nach einem Jahr wagte der Mittelfeldspieler den Schritt nach Island zu Knattspyrnufélagið Fram - und hauchte seiner Karriere neues Leben ein: Ab 2014 lief er für FH auf und feierte den Gewinn zweier isländischer Meisterschaften.

Bis heute kickt Hewson in Island, mittlerweile ist er bei Trottur Reykjavik aktiv. Auch sein privates Glück fand er in Skandinavien, lernte dort seine Partnerin kennen und hat mittlerweile zwei Kinder.

Rückblickend sagt der Engländer: "Ich brauchte etwas Frisches und Aufregendes, also habe ich nie wirklich darüber nachgedacht. Ich wollte es einfach als Erfahrung ansehen, falls es nicht geklappt hätte." Geklappt hat es für Hewson auf jeden Fall, wenn auch nicht im Old Trafford.