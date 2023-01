Cristiano Ronaldo: Erster Titel mit Al-Nassr schon Geschichte

Cristiano Ronaldo hat den ersten Tiefschlag bei seinem neuen Klub Al-Nassr hinnehmen müssen. Im Halbfinale des Saudi Super Cup scheiterten er und seine Teamkollegen an Al-Ittihad.

AL Nassr verlor hoch verdient mit 1:3 (0:2). Und Ronaldo? Der hatte beinahe gar keinen Einfluss auf die Partie - lediglich beim Stand von 0:1 hatte er bei seiner einzig gefährlichen Aktion die Chance, den Ausgleich zu erzielen.

Stattdessen erhöhte Al-Ittihad, derzeit Dritter in der Saudi Pro League, auf 2:0. Für Al Nassr traf Talisca in der 67. Minute, ehe Muhannad al-Shanqeeti in der Nachspielzeit (90.+3.) den Deckel drauf machte.

Ronaldo hatte schon bei seinem ersten Spiel für den Tabellenführer in Saudi Arabiens höchster Liga mit einem unauffälligen Auftritt enttäuscht. Dennoch gewann sein Team mit 1:0 (1:0) gegen Al-Ettifaq.