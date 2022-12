Transfermarkt - Die Top-Free-Agents im Sommer 2023: Was sie verdienen, wohin sie wechseln könnten

Was haben Lionel Messi, Evan Ndicka, Marcus Rashford und Karim Benzema gemeinsam? Sie gehören zu den Top-10 der wertvollsten Spieler, deren Verträge im kommenden Sommer auslaufen - und über die reichlich spekuliert werden darf.

Die Liste stammt von Sportingpedia, die sich anhand der Daten von Transfermarkt (aktueller Marktwert) und Capology (Spielergehälter) Gedanken über die Perspektiven der Stars gemacht haben. Interessant: Sechs der zehn Spieler sind aktuell in der Premier League beschäftigt, die anderen verteilen sich auf die Serie A, Ligue 1, die Primera Division Spaniens und die Bundesliga. Auch interessant: Ein Spieler schafft es doch tatsächlich, den ohnehin schon erheblichen Marktwert mit seinem kolportierten Gehalt noch zu übertreffen. Und: Es ist keiner aus der Kategorie 80, 90 oder gar 100 Millionen Euro dabei. Hochkarätig und abwechslungsreich ist die Liste dennoch.

© getty Leandro Trossard (Brighton & Hove Albion) Marktwert: 30 Millionen Euro | Gehalt: 2,5 Millionen Euro Leandro Trossard spielt seit 2019 bei den Seagulls und ist gerade in der aktuellen Spielzeit ein großer Faktor dafür, dass der Aufsteiger von 2017 so gut mitmischt im Konzert der Großen. Der Linksaußen kommt auf starke 7 Tore und 3 Assists bei 14 Einsätzen und dürfte seinen Marktwert sowie Bekanntheitsgrad vor allem durch seinen Dreierpack an der Anfield Road gegen den FC Liverpool erheblich gesteigert haben. Bei der für Belgien so unerfreulich verlaufenen WM wurde er dreimal eingewechselt, konnte das Aus nach der Vorrunde aber auch nicht verhindern. Um ihn ranken sich zahlreiche Spekulationen. Er könnte Ex-Coach Graham Potter zu Chelsea folgen, Liverpool, Arsenal, West Ham und Newcastle sollen interessiert sein. Ein Wintertransfer scheint eher unwahrscheinlich, ein Wechsel im kommenden Sommer mit einer erheblichen Gehaltserhöhung bei einem potenteren Konkurrenzklub dafür umso mehr.

© getty Evan Ndicka (Eintracht Frankfurt) Marktwert: 32 Millionen Euro | Gehalt: 1,2 Millionen Euro Dass der Innenverteidiger bei der Eintracht seit seinem Wechsel von AJ Auxerre 2018 eine hervorragende Entwicklung genommen hat, ist hinlänglich bekannt. Dass sein Vertrag im kommenden Sommer ausläuft und der 1,92-Meter-Mann damit natürlich viele Interessenten auf den Plan ruft, ebenfalls. Am liebsten würde der Europa-League-Sieger in Person von Sportchef Markus Krösche mit dem 23-jährigen Innenverteidiger verlängern, gleichzeitig wissen die Hessen aber auch, dass ein Transfer im Winter die vorerst letzte Möglichkeit böte, Geld mit Ndicka zu verdienen. Eile ist einigermaßen geboten, auch wenn die Gerüchte um eine angebliche Einigung des Spielers mit Arsenal wohl nur Gerüchte sind. Auch klar: Bei einem neuen Vertrag dürfte die Eintracht beim Punkt Gehalt ordentlich drauflegen.

© getty Diogo Dalot (Manchester United) Marktwert: 32 Millionen Euro | Gehalt: 1,5 Millionen Euro Der Portugiese war lange kein wirklicher Faktor bei United, doch seit seiner Rückkehr von einer Leihe an die AC Milan ist er bei den Red Devils gesetzt und richtig gut im Geschäft. So gut, dass United offenbar schnellstmöglich mit dem 23-jährigen Rechtsverteidiger verlängern will. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano habe United die Option zur Verlängerung des Arbeitspapiers von Dalot bereits gezogen, werde ihm aber noch ein Angebot für eine längerfristige Zusammenarbeit unterbreiten.

© getty Wilfried Zaha (Crystal Palace) Marktwert: 32 Millionen Euro | Gehalt: 7,7 Millionen Euro Der Ivorer ist ein Eigengewächs der Londoner und seinem Klub abgesehen von einem Wechsel zu Manchester United, für das er in zwei Vertragsjahren ganze vier Pflichtspiele bestritt, immer treu geblieben. Seit seiner Rückkehr von United 2015 ist er zum Gesicht des Vereins aus dem Süden Londons geworden. Über 400 Pflichtspiele stehen für den 30-Jährigen inzwischen zu Buche - und 89 Tore ebenso. Laut der Bild habe Borussia Dortmund ein Auge auf den Linksaußen geworfen, der angeblich so gerne einmal Champions League spielen würde. Ob ihm der BVB auch ein derart fürstliches Gehalt spendieren würde?

© getty Jorginho (FC Chelsea) Marktwert: 35 Millionen Euro | Gehalt: 6,5 Millionen Euro Seit 2018 ist der italienische Nationalspieler inzwischen bei den Blues - und hat 2021 dabei ein Jahr der Superlative erlebt: Champions-League-Sieger, Europameister, EM-All-Star, 3. beim Ballon d'Or. 2022 stinkt dagegen gewaltig ab. Der negative Höhepunkt: Italien vergeigte gegen Nordmazedonien die Quali für die WM in Katar. Zuletzt ließ sich der 31-Jährige in Sachen Zukunftsplanung erstmal nicht in die Karten gucken. Dem FC Barcelona wird Interesse nachgesagt. Oder wie wär's mit Arsenal? Gunners-Trainer Mikel Arteta ist großer Jorginho-Fan - und der Spieler selbst outete sich gegenüber Sky Sports Italy selbst als Arsenal-Bewunderer. Nun aber eine Ansage des Italieners: "Natürlich will ich [verlängern], ich liebe Chelsea", sagte er gegenüber talkSPORT, fügte jedoch hinzu, dass er sich zunächst auf die restliche Spielzeit konzentrieren wolle.

© getty Karim Benzema (Real Madrid) Marktwert: 35 Millionen Euro | Gehalt: 24 Millionen Euro Seit 2009 ist der Ballon-d'Or-Gewinner inzwischen bei den Königlichen und ein Ende der Liaison ist noch nicht absehbar, auch wenn zuletzt Gerüchte aufkamen, Manchester United sei interessiert am 35-Jährigen. Es ist davon auszugehen, dass Real in absehbarer Zeit um ein Jahr bis 2024 verlängern wird, wie das bei Herrschaften im vorgerückten Fußballeralter (vergleiche Modric, Luka) nicht unüblich ist.

© getty Youri Tielemans (Leicester City) Marktwert: 40 Millionen Euro | Gehalt: 2,1 Millionen Euro Der 25-jährige Belgier scheint bereit für den nächsten größeren Karriereschritt nach gut drei Jahren bei den Foxes. Mit seinen erst 25 Jahren kommt der Mittelfeldspieler auf über 400 Pflichtspiele für Anderlecht, Monaco und Leicester und 58 A-Länderspiele für Belgien. Zuletzt hieß es, Premier-League-Spitzenreiter Arsenal wolle Tielemans bereits im Januar nach London locken, jetzt berichten englische Medien, die Gunners würde auf einen ablösefreien Transfer im kommenden Sommer hoffen.

© getty Marcus Rashford (Manchester United) Marktwert: 55 Millionen Euro | Gehalt: 11,9 Millionen Euro Auch beim Eigengewächs der Red Devils erübrigt sich die Diskussion um seine Zukunft wohl bereits. Wie Diogo Dalot soll der 25-Jährige zunächst per Kluboption bis 2024 an den Verein gebunden werden, ehe man sich über eine längerfristige Ausdehnung der Zusammenarbeit unterhält. Über 300 Pflichtspiele hat Rashford bereits für United absolviert und dabei 101 Tore erzielt.