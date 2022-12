Real Madrid: Ferland Mendy offenbar im Visier von PSG und Newcastle United

Linksverteidiger Ferland Mendy von Real Madrid steht offenbar bei zwei europäischen Spitzenklubs hoch im Kurs. Laut Foot Mercato beobachtet sein Jugendklub Paris Saint-Germain die Situation des 27-Jährigen ganz genau, während Premier-League-Klub Newcastle United sogar bereits ein Angebot für den Franzosen abgegeben haben soll.

Mendys Vertrag bei den Königlichen läuft 2025 aus, die Madrilenen würden gerne mit ihm verlängern. In der Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti ist Mendy auf der linken Defensivseite konkurrenzlos, nur in Ausnahmefällen rückt David Alaba vom Zentrum auf die Seite. Der Abwehrspieler kann sich eine Vertragsverlängerung in der spanischen Hauptstadt dem Bericht zufolge gut vorstellen, eine Entscheidung aber ist noch nicht gefallen.

Mendy bestritt in der laufenden Saison bislang 17 Pflichtspiele für Real, eine Torvorlage steht dabei zu Buche. Trotz seiner eher bescheidenen Offensivstärke war es eine Überraschung, dass Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps für die WM in Katar auf Mendy verzichtete.

Mendy wurde bei PSG ausgebildet und verließ den Klub wenige Wochen nach seinem 17. Geburtstag. Beim damaligen Zweitligisten AC Le Havre reifte er schließlich zum Profi und wechselte 2017 für fünf Millionen Euro zu Olympique Lyon. Zwei Jahre später legte Real fast 50 Millionen Euro auf den Tisch, um Mendy nach Spanien zu holen.