Manchester City offenbar an AC Milans Theo Hernández interessiert

Manchester City ist angeblich an einer Verpflichtung von Theo Hernández von der AC Milan interessiert. Das berichtet Calciomercato. Demnach habe sich der Franzose bei der WM in den Fokus der Citizens gespielt, ein Wechsel nach England käme für ihn allerdings nicht infrage.

Auch PSG wird in diesem Zusammenhang ein Interesse am Außenverteidiger nachgesagt.

Der in Marseille geborene Hernández stammt aus der Jugend von Atlético Madrid. Von dort wechselte er 2017 zum Erzrivalen Real, bei dem er allerdings nicht den Durchbruch schaffte. Seit 2019 spielt Hernández nun für Milan und wurde mit den Rossoneri in der vergangenen Saison Meister.

In der Serie A kommt Hernández in dieser Saison auf 13 Spiele, in denen er zwei Tore und zwei Assists beisteuerte.

Für Frankreich debütierte er erst im September 2021. Mittlerweile steht er bei elf Länderspielen für die Équipe Tricolore.