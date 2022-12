Klub-WM: Spanische Liga droht mit rechtlichen Schritten gegen FIFA

Die spanische Liga hat einen Protest gegen die von der FIFA neu beschlossenen Pläne für die Klub-WM ab 2025 angekündigt. Auch rechtliche Schritte will man sich vorbehalten.

"Die FIFA denkt nur an eine kleine Gruppe von Vereinen und Spielern, während es im Profifußball viele Profiligen, Tausende von Vereinen und Spielern gibt, die nicht an diesen internationalen Wettbewerben teilnehmen", übte die spanische Liga in einer Mitteilung Kritik am Weltverband.

Mit den einzelnen Verbänden und Ligen hätte es demnach keinerlei Absprache gegeben. "Angesichts dieser Entscheidungen, die ohne Absprache mit den direkt davon betroffenen Parteien gefällt wurden, (...) gibt LaLiga hiermit bekannt, dass sie rechtliche Schritte prüfen wird, um die Klub-Weltmeisterschaft im angekündigten Format zu verhindern", heißt es weiter.

Die FIFA hatte gestern erste Pläne für eine Klub-WM ab 2025 veröffentlicht. Geplant ist ein Modus mit 32 statt bislang sieben Mannschaften. Die kommende Klub-Weltmeisterschaft wird noch im alten Format vom 1. bis 11. Februar 2023 in Marokko ausgespielt.