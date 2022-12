Zum Abschluss des Vorbereitungsturniers in Dubai stehen sich heute der FC Liverpool und die AC Milan gegenüber. SPOX erklärt, wie sich das Duell im TV und Livestream verfolgen lässt.

FC Liverpool vs. AC Milan! Klingt nach einem Spiel in der Champions League, ist es jedoch nicht. Am heutigen Freitag, den 16. Dezember, treffen die beiden europäischen Traditionsvereine in einem Testspiel im Rahmen des Dubai Super Cups aufeinander. Wie der Turniername schon verrät, findet das Spiel - das letzte des Wettbewerbs - in Dubai statt. Um 16.30 Uhr deutscher Zeit wird die Begegnung im Al-Maktoum Stadium in der größten Stadt der Vereinigten Arabischen Emiraten angepfiffen.

Vier Mannschaften nehmen am Turnier in Dubai teil, neben Liverpool und Milan noch die beiden Topteams Olympique Lyon und der FC Arsenal. Jedes Team spielt zwei Spiele.

Dubai Super Cup: Der Spielplan

Datum Mannschaft 1 Ergebnis Mannschaft 2 8. Dezember 2022 FC Arsenal 3:0 (2:1 i.E.) Olympique Lyon 11. Dezember 2022 FC Liverpool 1:3 (2:4 i.E.) Olympique Lyon 13. Dezember 2022 FC Arsenal 2:1 (4:3 i.E.) AC Milan 16. Dezember 2022 FC Liverpool -:- (-:-) AC Milan

© getty Der FC Liverpool nimmt als eine von vier Mannschaften am Dubai Super Cup teil.

FC Liverpool vs. AC Milan, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Wer das Spiel zwischen dem FC Liverpool und der AC Milan heute live verfolgen möchte, wird bei LFCTV und LFCTV Go fündig. Das sind zwei Video-Plattformen, mit denen der FC Liverpool verschiedenste Livestreams anbietet. Darunter auch das heutige finale Spiel des Dubai Super Cups. Die Basis und Voraussetzung für den LFCTV-Zugang ist ein Sky-Sport-Paket oder alternativ der Streamingdienst WOW.

Die Bundesliga live erleben: Jetzt WOW streamen.

Für LFCTV Go ist dies jedoch nicht notwendig. Das Abonnement dafür ist mit einem Preis in Höhe von 4,99 Pfund pro Monat und 49,99 Pfund pro Jahr versehen.

FC Liverpool vs. AC Milan, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Liverpool vs. AC Milan

FC Liverpool vs. AC Milan Wettbewerb: Dubai Super Cup

Dubai Super Cup Spieltag: 2

2 Datum: 16. Dezember 2022

16. Dezember 2022 Uhrzeit: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Ort: Al-Maktoum Stadium, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate)

Al-Maktoum Stadium, Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) Livestream: LAFCTV, LAFCTV Go

© getty Beim Dubai Super Cup findet nach jedem Spiel noch ein Elfmeterschießen statt - egal, wie es nach 90 Minuten steht.

FC Liverpool vs. AC Milan, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Dubai Super Cup, Die Tabelle

Die Gunners stehen nach zwei Siegen in zwei Spielen bereits als Gewinner des Dubai Super Cups fest. Olympique Lyon ist nach dem Sieg über Liverpool aktuell Zweiter.

Das Turnier am Persischen Golf ist durch besondere Regeln in Bezug auf die Punkte gekennzeichnet. Für einen Sieg bekommt man wie üblich drei Punkte, bei einem Unentschieden jedoch werden beide Mannschaften mit je zwei Punkten belohnt. Außerdem findet nach der regulären Spielzeit jedes Mal ein Elfmeterschießen statt, für das der Gewinner einen weiteren Zähler erhält. Vorher muss es auch nicht unentschieden stehen, damit es zu einem Elfmeterschießen kommt. Da Arsenal beide Spiele und beide Elfmeterschießen gewann, steht er mit acht Punkten uneinholbar an der Spitze.