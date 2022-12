Enzo Fernández entscheidet sich wohl für Chelsea - Verhandlungen mit Benfica laufen

Der FC Chelsea befindet sich offenbar in direkten Verhandlungen mit Benfica über einen Wechsel von Weltmeister Enzo Fernández nach London. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Der 21-Jährige hat mit starken Leistungen bei der WM in Katar zahlreiche Topklubs auf sich aufmerksam gemacht und spielt auch bei Benfica bislang eine herausragende Saison, nachdem er erst im vergangenen Sommer für zwölf Millionen Euro von River Plate verpflichtet wurde.

In Lissabon hat Fernández eine Ausstiegsklausel in Höhe von 120 Millionen Euro. Laut Romano bietet Chelsea eine "enorme Summe", will jedoch nicht die Summe der Klausel in einem Schritt bezahlen. Der Spieler selbst soll einem Wechsel zu den Blues bereits eine Zusage erteilt haben.

Zuletzt machten Aussagen von Benfica-Präsident Rui Costa bei DAZN die Runde, wonach Fernández den Klub im Januar verlassen dürfte, sofern die Summe seiner Ausstiegsklausel bezahlt wird. Diese Aussagen wurden vom Verein nun relativiert: "Benfica stellt klar, dass der Präsident des Vereins, Rui Costa, zu keinem Zeitpunkt die Worte geäußert hat, die in Italien von DAZN verbreitet werden. Der Klub bekräftigt seine Absicht, bis zum Ende der Saison auf den Spieler Enzo Fernández zu zählen."