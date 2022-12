"Danke für's markieren, aber ...": Malmö FF nimmt Real Madrid auf den Arm

Schwedens Top-Klub Malmö FF hat sich in einem Twitter-Posting über den spanischen Rekordmeister Real Madrid lustig gemacht.

Unmittelbar zuvor hatten die Königlichen in einem Twitter-Beitrag ihrerseits an den 8:0-Sieg gegen Malmö in der Champions-League-Gruppenphase 2015 erinnert, der sich am 8. Dezember zum siebten Mal jährte.

"Danke für's markieren", schrieb Malmö zunächst an den Real-Account zurück, ehe man sich einen Seitenhieb gegen die Madrilenen erlaubte. "Wie läuft denn diese Sache mit der Super League für euch?"

Hintergrund: Real Madrid ist einer von drei Vereinen, der sich nach wie vor für die Gründung der sogenannten Super League stark macht. Diese soll die Champions League als europäischer Top-Wettbewerb ersetzen und besten Vereine aus den Top-Ligen Europas im jährlichen Rhythmus gegeneinander antreten lassen.

Das Projekt war im April 2021 von zwölf Fußballvereinen aus England, Spanien und Italien angestoßen worden. Nach einem massiven negativen Echo zogen sich die meisten Klubs jedoch innerhalb von wenigen Tagen aus dem Projekt zurück.

Lediglich Real Madrid, der FC Barcelona (beide Spanien) und Juventus Turin (Italien) unterstützen nach wie vor eine Gründung einer solchen Liga.