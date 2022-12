Cody Gakpo will offenbar weiterhin zu Manchester United

Der umworbene Offensivspieler Cody Gakpo von der PSV Eindhoven hat in Manchester United offenbar seinen eindeutigen Wunschverein. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.

Demnach wollte der 23-jährige niederländische Nationalspieler bereits vergangenen Sommer zu den Red Devils, an dieser Haltung habe sich nichts geändert. Die Gespräche zwischen den Engländern und Gakpos Beratern seien stets positiv verlaufen.

Neben United wurde in den vergangenen Wochen und Monaten unter anderem auch der FC Bayern mit Gakpo in Verbindung gebracht, der sich mit starken Leistungen für Oranje bei der WM in Katar weiter in den Fokus gespielt hatte.

Laut Fabrizio Romano liegt der Ball nun bei United. Bei den Engländern müsse man intern darüber entscheiden, ob man die für Gakpo fälligen 55 bis 60 Millionen Euro an Ablöse investieren will. Der Torjäger, dem in dieser Saison bisher 13 Tore und 17 Vorlagen für die PSV gelangen, steht in Eindhoven noch bis 2026 unter Vertrag. Gakpo stammt aus der vereinseigenen Akademie und hatte 2018 für die erste Mannschaft debütiert.