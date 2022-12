Alexander Blessin nach Entlassung in Genua heftig kritisiert: "Lächerliche Ideen"

Der deutsche Trainer Alexander Blessin sieht sich nach seiner Entlassung beim italienischen Klub CFC Genua scharfer Kritik ausgesetzt. Der ehemalige Torhüter Federico Marchetti wählte drastische Worte.

"Du bist der schlechteste, falscheste und eingebildetste Trainer, den ich in meiner langen Karriere erlebt habe", schrieb Marchetti bei Instagram: "Du hast dich vom ersten Tag an über alle Genueser lustig gemacht. Du hast eine Mannschaft absteigen lassen, die sich ohne deine lächerlichen Ideen vom Fußball hätte retten können."

Blessin hatte im Januar 2022 in Genua übernommen, stieg mit dem Klub in die Serie B ab und wurde am Dienstag auf Platz fünf liegend entlassen. Der 49-Jährige, als Profi unter anderem für den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim aktiv, hatte zuvor in der Jugend von RB Leipzig als Coach gearbeitet und war dann Cheftrainer beim belgischen Verein KV Oostende.

Marchetti, dessen Vertrag im Sommer in Genua nicht verlängert wurde und der seither vereinslos ist, riet Blessin außerdem dazu, in Zukunft demütiger zu werden.