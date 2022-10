Juventus Turin: Coach Massimiliano Allegri offenbar scharf auf İlkay Gündoğan

Der italienische Rekordmeister Juventus Turin hat offenbar ein Auge auf Nationalspieler İlkay Gündoğan von Manchester City geworfen. Dies berichtet das italienische Portal calciomercatoweb.

Juve-Coach Massimiliano Allegri gilt als großer Fan von Gündoğan und will den 31-Jährigen demnach unbedingt im Januar holen, um das Mittelfeld der kriselnden Alten Dame zu verstärken.

Juve rangiert in der Serie A derzeit nur auf dem achten Rang und hat bereits zehn Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Napoli. In der Champions League ist man mit fünf Punkten Rückstand bei noch zwei ausstehenden Partien derweil so gut wie ausgeschieden.

Gündoğan käme dabei gerade recht, um das Ruder noch herumzureißen. Nachdem der Vertrag des DFB-Stars in Manchester im Sommer ausläuft, wäre der Mittelfeldmann angeblich für rund 25 Millionen Euro zu haben.

Konkurrenz gibt es aber auch vom FC Barcelona, wo Gündoğan ein Kandidat für einen ablösefreien Wechsel im kommenden Sommer sein soll. Die Cityzens würden den Vertrag mit Gündoğan zudem gerne verlängern.