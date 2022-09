Türkei vs. Luxemburg, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute geht es in der Nations League zur Sache. Die Türkei empfängt in der Gruppe C1 Luxemburg. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Vereine haben fürs Erste wieder Pause, dafür übernehmen ein verlängertes Wochenende lang die Nationalmannschaften. Am heutigen Donnerstag, den 22. September, wird die Nations-League-Gruppenphase fortgesetzt. In der Gruppe 1 der Liga C treffen Tabellenführer Türkei um Trainer Stefan Kuntz und der Zweite Luxemburg aufeinander. Gespielt wird in der türkischen Metropole Istanbul im Başakşehir Fatih Terim Stadı. Der Anstoß erfolgt um 20.45 Uhr. Insgesamt finden heute zehn Gruppenspiele statt.

Türkei vs. Luxemburg, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Wer die Begegnung zwischen der Türkei und Luxemburg heute live und in voller Länge verfolgen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Der Streamingdienst ist es, der in Deutschland die Übertragungsrechte an der Nations League besitzt, davon ausgenommen sind Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Alle zehn Partien des heutigen Spieltags sind somit bei DAZN zu sehen. Die Übertragung von Türkei vs. Luxemburg geht um 20.45 Uhr los und wird von Matthias Naebers kommentiert.

© getty Stefan Kuntz trainiert die türkische Nationalmannschaft.

DAZN ist kostenpflichtig, die Kosten für das Abonnement betragen monatlich 29,99 Euro und jährlich 274,99 Euro. Mit dem Abo bekommt man jedoch auch Zugriff auf andere Fußballwettbewerbe und Sportarten. Was den Vereinsfußball betrifft, bietet das "Netflix des Sports" die Freitags- und Sonntagsspiele, den Großteil der Champions League sowie die Serie A, Ligue A, Primera Division und Pokalbewerbe wie den englischen Carabao Cup an. Das ist noch lange nicht alles, DAZN ist auch das Zuhause der NFL und NBA, hat zudem auch Darts, Handball, Motorsport, Radsport, Wintersport, MMA, Boxen und Wrestling im Angebot.

Türkei vs. Luxemburg, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Auch die, die kein DAZN-Abo haben, können dank SPOX live mit dabei sein. Wir liefern zur Partie einen detaillierten Liveticker. So wisst Ihr die ganze Zeit über Bescheid, was auf dem Rasen in Istanbul passiert. Außerdem werden auch alle anderen heutigen Partien getickert.

Hier geht es zum Liveticker des Länderspiels zwischen der Türkei und Luxemburg.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht am Donnerstag.

Nations League: Die Spiele am heutigen Donnerstag

Datum Anpfiff Heim Auswärts Do., 22. Sept. 16.00 Uhr Kasachstan Belarus Do., 22. Sept. 18.00 Uhr Lettland Republik Moldau Do., 22. Sept. 20.45 Uhr Kroatien Dänemark Do., 22. Sept. 20.45 Uhr Frankreich Österreich Do., 22. Sept. 20.45 Uhr Polen Niederlande Do., 22. Sept. 20.45 Uhr Belgien Wales Do., 22. Sept. 20.45 Uhr Litauen Färöer Do., 22. Sept. 20.45 Uhr Türkei Luxemburg Do., 22. Sept. 20.45 Uhr Slowakei Aserbaidschan Do., 22. Sept. 20.45 Uhr Liechtenstein Andorra

Nations League: Die aktuelle Tabelle der Gruppe 1 in der Liga C