PSG bereitet sich angeblich auf Verkauf von Kylian Mbappé vor

Kylian Mbappé steht bei PSG noch bis 2025 unter Vertrag. Dennoch bereitet sich der Klub wohl auf einen Verkauf des Torjägers vor.

Paris Saint-Germain bereitet sich angeblich intern auf einen Verkauf von Kylian Mbappé in zwei Jahren, also 2024, vor. Das berichtet die Marca. Dann könnte der französische Meister noch eine hohe Einnahme bei einem Wechsel des Superstars generieren, denn ein Jahr später könnte der nach Ablauf seines Vertrags ablösefrei wechseln.

Das alles würde nur hinfällig werden, wenn sich Mbappé zu einer weiteren Vertragsverlängerung bei PSG entscheiden würde. Im Mai diesen Jahres hatte er die Zusammenarbeit mit Paris Saint-Germain auf den Zeitraum bis 2025 ausgedehnt.

Real will Mbappé angeblich nicht mehr

Real Madrid wird dem Bericht zufolge in ein mögliches Wettbieten um Mbappé in der Zukunft wohl nicht involviert sein. Laut Marca wollen die Königlichen ihr langjähriges Interesse an dem Torjäger nicht wieder aufleben lassen.

Mbappé zeigt sich in der noch jungen Saison 2022/23 bisher in überragender Form: In der Ligue 1 netzte er in sieben Spielen siebenmal ein, in der Champions League erzielte er in zwei Spielen schon drei Tore.