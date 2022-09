Der 1. FC Köln vertritt als einziger Bundesligist in der Europa Conference League Deutschland. Heute beginnt die Reise mit einem Vorrundenspiel gegen den OGC Nizza. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Champions-League-Saison 2022/23 wurde bereits am Dienstag eröffnet, am heutigen Donnerstag, den 8. September, folgen nun auch die anderen beiden europäischen Vereinsbewerbe, die Europa League und die Europa Conference League. In der Conference League spielt mit dem 1. FC Köln auch eine deutsche Mannschaft um den Titel.

Für die Geißböcke geht die Reise heute mit dem ersten Spieltag der Gruppenphase los, der Gegner kommt aus Frankreich und heißt OGC Nizza. Der Anpfiff erfolgt um 18.45 Uhr, gespielt wird in der Allianz Riviera in Nizza.

Insgesamt finden heute im Rahmen des ersten Conference-League-Spieltags 16 Spiele statt, acht davon werden um 18.45 Uhr, die anderen acht um 21 Uhr angepfiffen.

OGC Nizza vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream

Wer in der Saison 2022/23 Spiele der Conference League schauen möchte, kommt nicht um RTL herum. Denn der Privatsender ist es, der die Übertragungsrechte in Deutschland besitzt. Im Laufe des Turniers bietet RTL zahlreiche Spiele sowohl im Free-TV als auch im Livestream bei RTL+ an.

© getty Der 1. FC Köln ist in der Liga noch ungeschlagen.

Nizza gegen Köln ist jedoch nur im Livestream zu sehen. Ihr braucht also ein Abonnement, weil RTL+ kostenpflichtig ist. Mit dem Season Pass, der 29,90 Euro kostet und neben der Conference League auch die Europa League beinhaltet, erhaltet Ihr zehn Monate lang Zugriff auf alle Topspiele, darunter auch auf das Finale.

In Österreich ist die Partie ab 18.35 Uhr bei Sky auf dem Sender Sky Sport Austria 3 zu sehen. Sky Sport Austria 1 bietet zudem die Donnerstagskonferenz an.

OGC Nizza vs. 1. FC Köln, Übertragung: Conference League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: OGC Nizza vs. 1. FC Köln

OGC Nizza vs. 1. FC Köln Wettbewerb: Europa Conference League

Europa Conference League Spieltag: 1

1 Datum: 8. September 2022

8. September 2022 Anstoß: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Allianz Riviera, Nizza

Allianz Riviera, Nizza Livestream (DE): RTL+

TV (AT): Sky Sport Austria

Livestream (AT): Sky Sport Austria

Liveticker: SPOX

Conference League: Der heutige 1. Spieltag