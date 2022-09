Nations League heute live: Spiele, Zeitplan, Übertragung im TV, Livestream und Liveticker

Heute wird in der Nations League wieder Fußball gespielt. Hier erfahrt Ihr, welche Spiele anstehen, wann diese losgehen und wie Ihr sie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Endphase der Nations-League-Vorrunde steht an, vom 21. bis zum 27. September bestreiten die Nationen Europas Spieltag Nummer fünf und sechs. Die 16 Mannschaften der Liga A kämpfen dabei um die vier Tickets für das Final Four, die an den jeweiligen Gruppensieger gehen. Auch die deutsche Nationalmannschaft ist noch im Rennen.

Nations League heute live: Spiele, Zeitplan

Am heutigen Donnerstag, den 22. September, finden in der Nations League zehn Spiele statt. Der Spieltag beginnt mit einer Partie um 16 Uhr, darauf folgt eine weitere um 18 Uhr, die restlichen acht Duelle werden um 20.45 Uhr angepfiffen. Im Einsatz sind Topnationen wie der Weltmeister Frankreich, Vizeweltmeister Kroaiten und Dänemark.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Gruppe Do., 22.9. 16.00 Uhr Kasachstan Belarus C3 Do., 22.9. 18.00 Uhr Lettland Republik Moldau D1 Do., 22.9. 20.45 Uhr Kroatien Dänemark A1 Do., 22.9. 20.45 Uhr Frankreich Österreich A1 Do., 22.9. 20.45 Uhr Polen Niederlande A4 Do., 22.9. 20.45 Uhr Belgien Wales A4 Do., 22.9. 20.45 Uhr Litauen Färöer C1 Do., 22.9. 20.45 Uhr Türkei Luxemburg C1 Do., 22.9. 20.45 Uhr Slowakei Aserbaidschan C3 Do., 22.9. 20.45 Uhr Liechtenstein Andorra D1

Brasilien bei der WM: Steht ein 39-Jähriger in der Startelf? © getty 1/27 Brasilien stehen viele talentierte Spieler für die WM in Katar zur Verfügung. Wer am Ende in der Startaufstellung stehen soll, wird für Nationaltrainer Tite zur Herausforderung werden. © getty 2/27 Die Seleção war schon immer gut bestückt mit talentierten Stürmern. Von Pelé über Rivaldo bis hin zu Ronaldo ist die brasilianische Nationalmannschaft ein Synonym für unglaublichen Offensivfußball - eine große Herausforderung für die aktuelle Generation. © getty 3/27 Das Team für die WM 2022 ist üppig besetzt und Tite wird einige schwierige Entscheidungen treffen müssen. Neymar wird in der Startelf stehen, aber soll er von Antony, Raphinha, Vinícius Júnior oder einer Kombination dieser Optionen unterstützt werden? © getty 4/27 Auch in der Abwehr und im Mittelfeld gibt es ein Überangebot an Qualität. Auch hier wird Tite in den nächsten zwei Monaten einiges sortieren müssen, um eine bevorzugte Elf zusammenzustellen. © getty 5/27 Wir geben Euch die neuesten Informationen zu den interessantesten Kämpfen um die Plätze in der Startaufstellung - einschließlich des Dreikampfs um die Position im Sturm neben Neymar. © getty 6/27 ALISSON VS. EDERSON: Tite kann im Tor entweder auf Alisson vom FC Liverpool oder Ederson von Manchester City vertrauen - zwei Torhüter im besten Alter, die für Eliteklubs spielen und Erfahrung in einigen der größten Spiele der vergangenen Jahre haben. © getty 7/27 Bei der Copa América im vergangenen Sommer teilten sie sich die Aufgaben: Alisson stand in den Gruppenspielen gegen Venezuela und Kolumbien in der Startelf, während Ederson in vier weiteren Spielen zum Einsatz kam. © getty 8/27 Seitdem hat Tite Alisson im Tor der Seleção den Vorzug gegeben. Der Liverpooler kam zu acht Einsätzen, während Ederson nur zweimal zwischen den Pfosten stand. Prognose: Alisson. © getty 9/27 THIAGO SILVA VS. MARQUINHOS VS. ÉDER MILITÃO: Thiago Silva und Marquinhos werden aller Voraussicht nach im Auftaktspiel der brasilianischen Gruppe G gegen Serbien in der Innenverteidigung beginnen. © getty 10/27 Éder Militão steht jedoch bereit, falls sich einer der beiden Routiniers verletzt oder das Turnier in schlechter Form beginnt. Bei Real Madrid hat er nach den Abgängen von Sergio Ramos und Raphaël Varane eine gute Form gezeigt. © getty 11/27 Es besteht auch eine geringe Chance, dass Militão als Rechtsverteidiger aufläuft – dort ist Brasilien nämlich nicht ganz so hochkarätig besetzt. Prognose: Silva und Marquinhos beginnen in der Innenverteidigung. © imago images 12/27 DANI ALVES VS. DANILO: Dass Dani Alves im Alter von 39 Jahren immer noch für einen Platz in der Startelf bei der Weltmeisterschaft 2022 in Frage kommt, sagt mehr über Brasiliens Lücke auf der rechten Abwehrseite aus als über seine eigenen Fähigkeiten. © getty 13/27 Tite hat für die Länderspiele im September nur einen Rechtsverteidiger in sein Aufgebot berufen, nämlich den 31-jährigen Danilo von Juventus Turin. Alves wird aber trotz seiner Nichtberücksichtigung als Kandidat gehandelt. © getty 14/27 Alves hat seit Anfang 2021 sechs Spiele für die Seleção bestritten. Im Juni stand er in den Freundschaftsspielen gegen Südkorea und Japan in der Startelf. Der Routinier bleibt also im Rennen, auch wenn er nicht die erste Wahl ist. Prognose: Danilo. © getty 15/27 FRED VS. BRUNO GUIMARÃES: Casemiro ist als Anker im Mittelfeld einer der ersten Namen in der brasilianischen Mannschaftsaufstellung, während Lucas Paquetá, Neuzugang bei West Ham United, aufgrund seiner Vielseitigkeit in der Startelf steht. © getty 16/27 Tite kann Paquetá variabel einsetzen und sich sicher sein, dass er eine solide Leistung bringt - eine unschätzbare Eigenschaft bei einer WM. Sollte er einen dritten zentralen Mittelfeldspieler einsetzen, wären Fred oder Guimarães vermutlich die Wahl. © getty 17/27 Fred wird im Old Trafford oft kritisiert, aber Tite vertraut ihm. Er stand im Finale der Copa América in der Startelf und spielte auch während der WM-Qualifikation. Er hat gute Chancen seinen Platz zu behalten, wenn er bei United weiter gesetzt ist. © getty 18/27 Guimarães ist einer der am schnellsten aufsteigenden Spieler im Lager der Seleção, der sich plötzlich in den Fokus der Mannschaft gespielt hat. Einige Seleção-Fans wünschen sich sogar, dass Tite Guimarães mehr zu schätzen weiß. © getty 19/27 "Tite liebt Fred einfach zu sehr", sagt Allan Lima, Mitglied des Brasilien-Büros von GOAL. "Aber wir hier können davon träumen, dass Bruno Guimarães in der Startelf steht!" © getty 20/27 Auch Douglas Luiz von Aston Villa ist im Gespräch, hat aber nur Außenseiterchancen. Sollte sich Casemiro verletzen, wäre Fabinho der nächste Kandidat für die Rolle im defensiven Mittelfeld. Prognose: Fred. © getty 21/27 ANTONY VS. RAPHINHA VS. VINÍCIUS JÚNIOR: Manchester United, FC Barcelona, Real Madrid! Ein Aufeinandertreffen von Spielern aus drei der größten Vereine der Welt, alle 25 Jahre oder jünger und alle gut genug, um für die meisten Länder zu spielen. © getty 22/27 Laut Lima wird Tite voraussichtlich Real Madrids Vinícius Júnior auf seiner angestammten Position auf dem linken Flügel aufstellen und Barcelonas Raphinha auf der rechten Seite, während Neymar in der Mitte spielt. © getty 23/27 In dieser Konstellation würde Antony als Rechtsaußen direkt mit Raphinha um einen Platz in der Startelf konkurrieren. Er hat noch zwei Monate Zeit, sich zu beweisen. Prognose: Vinícius Júnior und Raphinha starten. © getty 24/27 GABRIEL JESUS VS. RICHARLISON: Es ist durchaus möglich, dass Tite auf eine traditionelle Nummer 9 verzichtet. Sollte der Trainer jedoch auf einen Mittelstürmer zurückgreifen, sind Gabriel Jesus und Richarlison seine erste Wahl. © getty 25/27 Jesus steht nicht im Kader für die anstehenden Freundschaftsspiele Ende des Monats. Lima sagt, dass Jesus wahrscheinlich mit nach Katar reisen wird - und er könnte auf einen Platz in der Startelf drängen, wenn seine Form im Verein anhält. © getty 26/27 Richarlison kam bei der Copa América regelmäßig zum Einsatz und als geschickter Pressingspieler könnte er Brasilien auch dann verstärken, wenn sie nicht im Ballbesitz sind. Prognose: unentschieden. © spox 27/27 Voraussichtliche Startelf - Tor: Alisson - Abwehr: Alex Sandro, Silva, Marquinhos, Danilo - Mittelfeld: Fred, Casemiro, Paquetá - Sturm: Vinícius Júnior, Neymar, Raphinha.

Nations League heute live: Übertragung im TV und Livestream

Alle Spiele der Nations League werden grundsätzlich bei DAZN gezeigt, es gibt jedoch eine Ausnahme: Die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind in Deutschland im Free-TV - entweder bei den öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF oder beim Privatsender RTL - und nicht bei DAZN zu sehen. Was jedoch die Begegnungen ohne DFB-Beteiligung betrifft, ist DAZN der richtige Ansprechpartner. Heute sind deswegen alle Spiele auf der Plattform zu sehen.

Wer DAZN abonniert, bekommt auf einen Schlag Zugriff auf eine Riesenpalette von Sportarten. Neben der Nations League bietet das "Netflix des Sports" auch den Großteil der Champions League sowie Spiele der Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division an. Tennis, Handball, US-Sport (NBA und NFL), Motorsport, Radsport, WWE, Boxen, MMA, Wintersport und noch mehr sind ebenfalls auf der Plattform zu sehen.

Das dafür benötigte Abonnement kostet 29,99 Euro im Monat, im Jahr fallen 274,99 Euro an.

Nations League heute live: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Nations League heute live: Übertragung im Liveticker

Außerdem tickert SPOX den heutigen Nations-League-Spieltag live und ausführlich mit.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

Nations League: Die Tabelle der deutschen Gruppe 3 in Liga A