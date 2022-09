Teenies als Profi-Fußballer: So sind die Regeln in der Bundesliga

Am Wochenende wurde Ethan Nwaneri zum jüngsten Spieler der Premier-League-Geschichte. Das Talent vom FC Arsenal war bei seinem Debüt nur 15 Jahre, fünf Monate und 28 Tage jung. Ist so etwas in Deutschland auch möglich? Was sagen die Regeln?

Nwaneri brach damit den Rekord von Harvey Elliot, der für Fulham im Mai 2019 im Alter von 16 Jahren und einem Monat zum Einsatz kam.

In Deutschland hätte der 15-Jährige aber nicht zum Einsatz kommen dürfen. Die FIFA hat zwar über die Jahre einige Regularien zum Schutz von Minderjährigen entworfen, die sich vor allem auf Transfers beziehen. Doch die Frage, ab welchem Alter Spieler zum Einsatz kommen dürfen, wird von den Verbänden und Ligen geklärt.

Bundesliga: So sind die Regeln für Minderjährige in Deutschland

In Deutschland galt lange die Regelung, dass Minderjährige ab dem jüngeren U19-Jahrgang bei den Profis spielen dürfen. Dementsprechend waren Einsätze frühestens mit sechzehneinhalb Jahren möglich. Ein Antrag von Borussia Dortmund hat diese Regel zumindest für die Bundesliga sowie die 2. Bundesliga etwas gekippt.

Der BVB hatte im April 2020 darauf gedrängt, dass Youssoufa Moukoko mit seinem 16. Geburtstag bei den Profis spielberechtigt ist. Der damalige Leiter der Lizenzspielerabteilung, Sebastian Kehl, sagte, dass es nicht um eine "Lex Moukoko" gehe, sondern um Chancengleichheit. International sei das längst normal.

Die DFL ergänzte in ihrer Lizenzordnung Spieler den Punkt eins des § 14 "Spielerlaubnis für Amateure und Vertragsspieler in Lizenzmannschaften" um folgenden Satz: "Die Spiel-Erlaubnis darf auch Junioren nach Vollendung des 16. Lebensjahres erteilt werden." Wichtig dafür ist immer die Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters des Minderjährigen - beispielsweise der Eltern.

Kurios: Da der DFB diese Regelanpassung nur für die 3. Liga übernommen hat, konnte Moukoko damals zwar für die Profis des BVB spielen, nicht aber für die Zweitvertretung der Schwarz-Gelben in der Regionalliga. Bei Paul Wanner war das ebenfalls so. Als er im Januar 2022 für die Profis des FC Bayern debütierte, war er für die zweite Mannschaft nicht spielberechtigt, da diese nicht mehr in der 3. Liga spielt.

Wie die folgenden Tabellen zeigen, ist es in den anderen drei Top-Ligen wie in England auch möglich, dass Spieler unter 16 Jahren bei den Profis ran dürfen.

Bundesliga: Die jüngsten Spieler der Geschichte

Spieler Alter Einsatz Youssoufa Moukoko (BVB) 16 Jahre, 1 Tag 21.11.2020 gegen Hertha BSC Paul Wanner (FC Bayern) 16 Jahre, 15 Tage 7.1.2022 gegen Mönchengladbach Tom Bischof (Hoffenheim) 16 Jahre, 8 Monate, 19 Tage 19.3.2022 gegen Hertha BSC Sidney Raebiger (Leipzig) 16 Jahre, 8 Monte, 22 Tage 8.1.2022 gegen Mainz 05 Zidan Sertdemir (Leverkusen) 16 Jahre, 9 Monate, 3 Tage 7.11.2021 gegen Hertha BSC

Premier League: Die jüngsten Spieler der Geschichte

Spieler Alter Einsatz Ethan Nwaneri (Arsenal) 15 Jahre, 5 Monate, 28 Tage 18.9.2022 gegen Brentford Harvey Elliott (Fulham) 16 Jahre, 1 Monat 4.5.2019 gegen Wolverhampton Matthew Briggs (Fulham) 16 Jahre, 2 Monate, 7 Tage 13.5.2007 gegen Middlesbrough Izzy Brown (West Bromwich) 16 Jahre, 3 Monate, 27 Tage 4.5.2013 gegen Wigan Athletic Aaron Lennon (Leeds) 16 Jahre, 4 Monate, 7 Tage 23.8.2003 gegen Tottenham

Serie A: Die jüngsten Spieler der Geschichte

Spieler Alter Einsatz Wisdom Amey (Bologna) 15 Jahre, 9 Monate, 1 Tag 12.5.2021 gegen Genua Amedeo Amadei (AS Rom) 15 Jahre, 9 Monate, 5 Tage 1. Mai 1937 gegen Florenz Pietro Pellegri (Genua) 15 Jahre, 9 Monate, 5 Tage 22.12.2016 gegen FC Turin Gianni Rivera (Alessandria) 15 Jahre, 9 Monate, 15 Tage 2.6.1959 gegen Inter Aristide Rossi (Cremonese) 15 Jahre, 9 Monate, 21 Tage 29.6.1930 gegen Brescia

Primera Division: Die jüngsten Spieler der Geschichte

Spieler Alter Einsatz Luka Romero (Mallorca) 15 Jahre, 7 Monate, 6 Tage 24.6.2020 gegen Real Madrid Sansón (Celta Vigo) 15 Jahre, 8 Monate, 11 Tage 31.12.1939 gegen FC Sevilla Pedro Irastorza (Real Sociedad) 15 Jahre, 9 Monate, 13 Tage 4.2.1934 gegen FC Barcelona Oscar Ramón (Real Saragossa) 15 Jahre, 9 Monate, 15 Tage 9.9.1984 gegen FC Barcelona Manuel Zambrano (Huelva) 16 Jahre, 2 Monate, 4 Tage 14.10.1978 gegen Valencia

Ligue 1: Die jüngsten Spieler der Geschichte