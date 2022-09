Kylian Mbappé verweigert Fotoshooting der französischen Nationalmannschaft

Superstar Kylian Mbappé wird nicht am WM-Fotoshooting mit seinem Kameraden aus der französischen Nationalmannschaft teilnehmen. Der Termin ist für Dienstag angesetzt, seine Berater aber teilten dem französischen Verband FFF am Montag mit, dass der Stürmer von Paris Saint-Germain nicht zur Verfügung stehe.

Hintergrund der Mbappé-Weigerung ist eine Uneinigkeit, was den Umgang mit seinen Bildrechten angeht. In einem offiziellen Statement seiner Entourage heißt es: "Er hat sich entschieden, nicht an dem geplanten Fotoshooting teilzunehmen. Grund ist die Weigerung des Verbands, die Vereinbarungen bezüglich der Bildrechte zu ändern. Er und seine Berater bedauern zutiefst, dass es nicht, wie angestrebt, vor der Weltmeisterschaft zu einer Einigung gekommen ist."

Frankreichs Nationalmannschaft bereitet sich seit Montag auf die anstehenden Spiele in der Nations League gegen Österreich und Dänemark vor. Bei dem Fototermin am Dienstag geht es vorab unter anderem darum, Aufnahmen für 14 Sponsoren des amtierenden Weltmeisters zu machen.

Der Wirbel um Mbappé kommt für Nationaltrainer Didier Deschamps zur Unzeit. Aktuell hat er mit einer Reihe von Verletzungsproblemen zu kämpfen. So droht Paul Pogba, der auch noch mitten in einem Erpressungsskandal steckt, für die Endrunde in Katar auszufallen. Auch Karim Benzema von Real Madrid und Bayern Münchens Kingsley Coman sind verletzt. Mit Antoine Griezmann ist eine weitere Offensivkraft bei ihrem Klub Atletico derzeit nur Teilzeitkraft.

Bei der Weltmeisterschaft, die Ende November beginnt, trifft die Equipe tricolore in der Gruppenphase auf Australien, Dänemark und Tunesien. Torjäger Mbappé zählte schon 2018 zum WM-Kader und gehört zu den absoluten Leistungsträgern der Franzosen. In 57 Länderspielen erzielte der 23-Jährige bislang 27 Tore.