Italien vs. England, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Parallel zu Deutschland vs. Ungarn findet heute das Nations-League-Gruppenspiel zwischen Italien und England statt. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklärt Euch SPOX in diesem Artikel.

Die Nations-League-Gruppenphase wird seit vorgestern wieder fortgesetzt, am heutigen Freitag, den 23. September, wird auch in der Gruppe A3 wieder Fußball gespielt. Während Deutschland in Leipzig auf Ungarn trifft, stehen sich im Mailänder Giuseppe-Meazza-Stadion Italien und England gegenüber. Um 20.45 Uhr wird die Neuauflage des EM-Finals von 2021 angepfiffen. In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem torlosen Unentschieden.

Italien vs. England, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Nations League besitzt in Deutschland der Streamingdienst DAZN. Lediglich die Spiele der deutschen Nationalmannschaft sind von diesem Rechtepaket ausgeschlossen, um das DFB-Team kümmern sich deutsche Free-TV-Sender. Der Rest des Turniers ist also zu hundert Prozent bei DAZN zu sehen, so auch Italien gegen England heute Abend. Eine detaillierte Vorberichterstattung wird es nicht geben, stattdessen geht DAZN pünktlich um 20.45 Uhr auf Sendung. Carsten Fuß kommentiert dabei das Spektakel mit dem Experten Christian Bernhard.

© getty Das Spiel in der Hinrunde endete torlos.

Neben der Nations League bilden unzählige weitere Fußballwettbewerbe das vielfältige Livestream-Angebot von DAZN, darunter der Großteil der Champions League, ausgewählte Spiele der Bundesliga, die höchsten Spielklassen in Frankreich, Italien und Spanien sowie nationale Pokale.

In Bezug auf Sportarten ist das "Netflix des Sports" ebenso vielfältig. Von Tennis über Kampfsport bis hin zu Wintersport ist für jeden etwas dabei.

Freischalten kann man all dies jedoch nur ein Abonnement, das im Monat 29,99 Euro kostet. Das Jahresabo ist für 274,99 Euro zu haben.

Italien vs. England, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, Italien gegen England live zu verfolgen, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. So bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und wisst über das Geschehen auf dem Rasen Bescheid.

Italien vs. England, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Italien vs. England

Italien vs. England Wettbewerb: Nations League Liga A, Gruppe 3

Nations League Liga A, Gruppe 3 Spieltag: 5 (Gruppenphase)

5 (Gruppenphase) Datum: 23. September 2022

23. September 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand

Giuseppe-Meazza-Stadion, Mailand Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

