Ex-BVB-Stürmer Lucas Barriors beendet seine Karriere

Lucas Barrios hat die Schuhe an den Nagel gehängt. Das gab der frühere Stürmer von Borussia Dortmund via Instagram bekannt.

"Es ist der Moment gekommen, den man sich nie vorgestellt hat, dem Profi-Fußball Adiós zu sagen", schrieb der 37-Jährige auf Instagram. "Es waren 20 Jahre, in denen ich überall, wo ich war, das Beste gegeben habe." Zuletzt spielte der frühere Nationalspieler Paraguays für CA Patronato in Argentinien.

Seine beste Zeit hatte der Stürmer aber bei Borussia Dortmund. Zwischen 2009 und 2012 erzielte Barriors in 101 Einsätzen 49 Tore für die Schwarz-Gelben und gewann unter Trainer Jürgen Klopp zwei Meisterschaften sowie 2012 den DFB-Pokal.

In seinem dritten Jahr in Dortmund musste Barrios jedoch den Platz auf der Neun räumen, weil Robert Lewandowski durchstartete. Für 8,5 Millionen Euro wechselte Barriors daraufhin nach China, kehrte aber nach einem Jahr wieder nach Europa zurück. Es folgten Stationen bei Spartak Moskau und Montpellier, bevor der Stürmer seine Karriere in Südamerika ausklingen ließ.