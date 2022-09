900 Jahre altes Abkommen: Englischer Amateurklub will im schottischen Pokal antreten

Der englische Amateurklub FC Doncaster City will im schottischen Pokal antreten. Das berichten englische und schottische Medien übereinstimmend. Möglich machen soll es ein Vertrag von 1136.

"Doncaster City ist auf dem Vormarsch, und wir träumen von einem Heimspiel gegen Rangers oder Celtic." So zitiert die schottische Zeitung Daily Record einen Sprecher des Klubs. Dabei wurde Doncaster City gerade erst gegründet, spielt in der 13. englischen Liga - und liegt rund 250 Kilometer von der schottischen Grenze entfernt, zwischen Leeds und Sheffield.

Dennoch hat der Verein beim schottischen Verband offiziell beantragt, am Pokalwettbewerb teilzunehmen, "nachdem wir festgestellt haben, dass unser Verein tatsächlich seinen Sitz in Schottland hat".

Und zwar aufgrund eines Abkommens, dass der englische König Stephen und der schottische König David I. getroffen haben - im Jahr 1136, also vor fast 900 Jahren. Damals wurde Doncaster als Teil von Schottland anerkannt. Und anschließend nie mehr offiziell an England zurückgegeben.

Im FA Cup dürfen englische Teams erst ab der 9. Liga teilnehmen, hier müsste Doncaster City also mehrmals aufsteigen, um überhaupt eine Chance zu haben. In Schottland dagegen wäre der Weg zu einem Spiel gegen einen großen Klub deutlich einfacher.

Doncaster City wäre allerdings nicht der erste englische Klub, der in einem schottischen Wettbewerb antritt: Die Berwick Rangers, an der schottischen Grenze gelegen, spielen aktuell in Schottlands fünfter Liga.