Übler Altersbetrug in Indien: 16-Jähriger war eigentlich 28 und wurde gesperrt

Er galt lange Zeit als Youngster, als talentierter Mittelstürmer in der höchsten indischen Spielklasse. Doch als Gourav Mukhis Altersbetrug enthüllt wurde, waren selbst die engsten Mitspieler des Angreifers vermutlich sprachlos.

Wie kam es also dazu, dass Mukhi die gesamte Liga erfolgreich hinters Licht führte? Blicken wir auf die kuriose Geschichte, die ein ebenso verrücktes Ende nimmt.

Mukhi konnte zum ersten Mal so richtig die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, als er zum vermeintlich jüngsten Torschützen in der Geschichte der Indian Super League wurde.

Am 7. Oktober 2018 konnte er sich vorübergehend in die Geschichtsbücher eintragen - er erzielte für den FC Jamshedpur ein Tor. Doch dann ging alles ziemlich schnell: Nach Informationen von Sky Italia soll der ehemalige Jugendtrainer von Mukhi den Spieler beim indischen Verband verpetzt haben - und setzte ihn über das wahre Alter von Mukhi in Kenntnis.

Und das war noch nicht alles, denn Mukhi selbst soll sich bei einem Interview in seiner Heimat im Hinblick auf das Alter versprochen haben. Scheinbar hatte er die ganze Lügengeschichte also nicht gut genug durchgeplant.

Mukhi anschließend für sechs Monate gesperrt

Natürlich sollte dieser üble Altersbetrug auch Folgen für den damals 28-Jährigen haben: Der indische Fußballverband AIFF sperrte den Spieler anschließend für sechs Monate. Erst nach der Vorlage eines gültigen Ausweises durfte Mukhi wieder in der ersten indischen Liga stürmen.

Denn die kuriose Geschichte wird noch verrückter: Es ist tatsächlich nicht das erste Mal, dass Mukhi ein falsches Alter angab. Mit vier anderen Spielern soll er wegen falscher Altersangaben aus dem Qualifikations-Kader für die U17-WM im Jahr 2015 geflogen sein.

Nach den sechs Monaten ging Mukhi wieder für den FC Jamshedpur auf Torejagd - der Verein schien ihm ziemlich schnell verziehen zu haben. 2021 wechselte er dann innerhalb der Liga zum SC Mohammedan, aktuell läuft er für den BSS Sporting, ebenfalls in Indien, auf.

Ob Mukhi seine Karriere ganz ohne weitere Skandale eines Tages beenden wird, ist nach aktuellem Stand offen. Aus dem Youngster wurde jedenfalls ein routinierter Mittelstürmer - der in den Strafräumen der Indian Super League nach wie vor für viel Furore sorgt.