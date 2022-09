Der 1. FC Köln kriegt es heute in der Conference League mit dem 1. FC Slovacko zu tun. SPOX bietet das Duell im Liveticker zum Mitlesen an.

2. Spieltag in der Conference League! Der 1. FC Köln empfängt den 1. FC Slovacko. Nach dem 1:1-Unentschieden gegen den OGC Nizza wollen die Geißböcke den ersten Sieg im europäischen Wettbewerb. Hier bei SPOX seid Ihr live mit dabei.

1. FC Köln - 1. FC Slovacko 1:0 Tore 1:0 Adamyan (11.) Aufstellung Köln Schwäbe - Schindler, Kilian, Soldo, Pedersen - Martel, Duda, Maina, Ljubicic, Adamyan - Dietz Aufstellung Slovacko Frystak - Reinberk, Kadlec, Hofmann, Kalabiska - Travnik, Danicek, Havlik - Petrzela, Mihalik, Doski Gelbe Karten Duda

1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko: Conference League JETZT im Liveticker

15.: Die Kölner ziehen sich erstmal zurück, Slovacko kann mit dem Ball aber derzeit nicht so wirklich umgehen. Die Gäste wirken im Spiel nach vorne noch deutlich zu unpräzise.

13.: Adamyan erzielt damit seinen zweiten Treffer für die Kölner, den ersten im internationalen Wettbewerb. In der Bundesliga hatte der Neuzugang aus Hoffenheim bereits einen Treffer erzielt und einen Assist gesammelt. Der Traumstart für die Kölner ist geglückt.

TOOOR! 1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko: Conference League JETZT im Liveticker - 1:0

11.: Toooooor! 1. FC KÖLN - 1. FC Slovacko 1:0! Adamyan lässt die Kölner jubeln! Nach dem anschließenden Eckball von rechts ist es Kilian, der die Kugel zentral im Fünfer an den langen Pfosten verlängert, wo Adamyan den Ball nur noch über die Linie stochern muss.

10.: Schindler spielt nach starkem Steilpass von Ljubicic das Spielgerät flach in den Strafraum, Hofmann ist am kurzen Pfosten aber zur Stelle und klärt zum Eckball.

8.: Travnik setzt sich links vom Kölner Strafraum mal gut durch und kann nach einem Übersteiger aus spitzem Winkel den Ball flach in die Mitte spielen, dort ist Kilian aber zur Stelle. Die Gäste setzen heute auf Konter. Dass sie treffsicher sind, haben sie bereits gegen Partizan gezeigt.

6.: Slovacko-Keeper Frystak wirkt in der Anfangsphase alles andere als sicher, hat bereits zweimal beim versuchten Wegfausten des Balls nicht wirklich entschlossen agiert. Vielleich können die Kölner daraus Vorteile ziehen, hohe Bälle scheint Steffen Baumgart zumindest schon mal angeordnet zu haben.

4.: Die Kölner sind in der Anfangsphase spielbestimmend, gehen die Begegnung forsch an. Noch fehlen die klaren Offensivszenen, Slovacko wird aber erstmal in die Defensive gedrängt.

1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko: Conference League JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Duda

2.: Und Duda handelt sich direkt die erste Gelbe Karte ein. Der Kölner Mittelfeldspieler hatte Mihalik zentral an der Mittellinie viel zu spät umgesenst.

1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko: Conference League JETZT im Liveticker - Anstoß

1.: Los geht's.

1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schiedsrichter der heutigen Partie ist der Ukrainer Yevhen Aranovskiy, seine Assistenten an den Seitenlinien heißen Viktor Matyash und Valentyn Kutsev. Vierter Offizieller ist Yaroslav Kozyk.

Vor Beginn: Bekanntester Spieler bei den Kästen aus Ungarisch Hradisch ist Kapitän und Innenverteidiger Michal Kadlec. Der 37-Jährige spielte einst bei Bayer Leverkusen in der Bundesliga und kehrte bereits 2018 zu seinem Jugendverein Slovacko zurück.

Vor Beginn: Der tschechische Pokalsieger Slovacko startete in der Liga durchwachsen in die aktuelle Spielzeit, ist in der Fortuna Lika seit vier Spielen ohne Sieg. International läuft es beim Team von Martin Svedik aber besser, das 3:3 zuhause gegen Partizan war ein erster Achtungserfolg. Nicht so wirklich zum Zug kam dabei offensiv Ondrej Mihalik, der in der Liga bereits vier Scorerpunkte für die heutigen Gäste gesammelt hat. Er ist aber ebenso gefährlich wie Linksverteidiger Jan Kalabiska, der gegen Partizan gleich zwei Treffer erzielte.

Vor Beginn: Daher dürfen beim Heim-Auftakt in der European Conference League auch Zuschauer ins Stadion. Die Kölner sind spielerisch gut drauf, haben nur eines der vergangenen sechs Spiele verloren und hoffen auf den ersten internationalen Erfolg, der auch die Weichen in Richtung K.o.-Phase stellen würde. Die Mannschaft von Steffen Baumgart muss zuhause punkten, um die Chance auf die nächste Runde zu wahren.

Vor Beginn: In der Gruppe D ist die Ausgangslage nahezu unverändert, alle vier Mannschaften holten am 1. Spieltag je einen Punkt, die Kölner hatten am Ende aber Glück, dass ihre Begegnung gegen OGC Nizza überhaupt angepfiffen wurde. Schwere Ausschreitungen im Stadion zwischen Anhängern beider Mannschaften sorgten für eine Verzögerung des Spielbeginns, der Verein erwartet eine harte Strafe seitens der UEFA. Diese steht allerdings noch aus.

Vor Beginn: Die Rückkehr des 1. FC Köln nach Europa wurde vor allem von schweren Ausschreitungen überschattet. Zuhause soll es nicht nur ruhiger zugehen als in Nizza, gegen Slovacko soll auch der erste Sieg in der European Conference League her. Auf geht's!

Vor Beginn: Um 21 Uhr geht es los, gespielt wird im Kölner Rhein-Energie-Stadion.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Conference League am 2. Spieltag. Der 1. FC Köln empfängt den 1. FC Slovacko aus Tschechien.

1. FC Köln vs. 1. FC Slovacko: Conference League heute im TV und Livestream

Das Duell ist heute sowohl im Free-TV als auch im Livestream zu sehen. In beiden Fällen ist RTL der richtige Ansprechpartner. Der Countdown zum Spiel geht um 20.15 Uhr los, Laura Papendick übernimmt dabei die Moderation, als Experten werden Lothar Matthäus und Karl-Heinz Riedle eingesetzt. Darüber hinaus ist die Partie auch bei RTL+, dem Streamingdienst von RTL, zu sehen. Dieser ist kostenpflichtig.

Conference League: Die Tabelle der Gruppe D vor dem 2. Spieltag

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 1. FC Slovácko 1 0 1 0 3:3 0 1 1 Partizan Belgrad 1 0 1 0 3:3 0 1 3 1. FC Köln 1 0 1 0 1:1 0 1 3 OGC Nizza 1 0 1 0 1:1 0 1