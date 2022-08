Der 1. FC Köln trifft heute im Rahmen des Playoff-Rückspiels zur Conference League auf den ungarischen Klub Fehervar FC. Hier erfahrt Ihr, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Nach der enttäuschenden 1:2-Niederlage im Hinspiel gegen den Fehervar FC steht der 1. FC Köln am heutigen Donnerstag, den 25. August, unter Zugzwang, will er die Playoffs zur Conference League noch meistern und in die Gruppenphase einziehen. Die Partie geht um 19 Uhr los, gespielt wird in der MOL Arena Sosto in der ungarischen Stadt Szekesfehervar.

Die Auswärtstorregel gilt nicht mehr, weswegen ein 1:0 zuerst einmal reicht, um eine Verlängerung zu erzwingen. Für ein Weiterkommen wird dann jedoch ein Sieg mit zwei Toren Unterschied oder im Elfmeterschießen benötigt. Der Gewinner der Playoffrunde hat einen Platz in der Conference League sicher. Insgesamt finden heute 21 Playoff-Rückspiele statt.

© getty Der 1. FC Köln muss einen 1:2-Rückstand aus dem Hinspiel aufholen.

Wer zeigt / überträgt Fehervar vs. 1. FC Köln in Playoffs zur Conference League heute live im TV und Livestream?

Die Übertragungsrechte für die Conference League besitzt in dieser Saison die RTL Mediengruppe, bei der auch das Rückspiel zwischen Fehervar und dem 1. FC Köln heute zu sehen ist. Nicht jedoch im Free-TV, sondern lediglich im Livestream beim Streamingdienst RTL+ wird die volle Partie gezeigt. Der Stream wird dafür um 18.40 Uhr mit einer Vorberichterstattung gestartet.

Obwohl RTL im TV frei empfangbar ist, ist RTL+ dagegen kostenpflichtig. Mit einem Season Pass, der 29,90 Euro kostet und im Grunde gleich wie ein RTL+-Premium-Abonnement ist, könnt Ihr zehn Monate lang auf alle Topspiele sowie später in der Saison auf das Finale der Conference League und Europa League zugreifen. Im Vergleich zum herkömmlichen RTL+-Premium-Abo spart Ihr mit dem Season Pass ganze 40 Prozent, da es im Monat gesehen anstelle von 4,99 Euro nur noch 2,99 Euro kostet.

Eine weitere Möglichkeit, die Begegnung heute live zu verfolgen, bietet OneFootball an. OneFootball fordert kein Abo, damit man auf der Plattform Spiele schauen kann, sondern die Livestreams werden einzeln freigeschaltet. Fehervar gegen Köln ist heute jedoch gratis.

Wer zeigt / überträgt Fehervar vs. 1. FC Köln in Playoffs zur Conference League heute live im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Fehervar FC - 1. FC Köln

Fehervar FC - 1. FC Köln Wettbewerb: UEFA Europa Conference League, Qualifikation

UEFA Europa Conference League, Qualifikation Runde: Rückspiel

Rückspiel Datum: 25. August 2022

25. August 2022 Anstoß: 19.00 Uhr

19.00 Uhr Ort: MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár

MOL Aréna Sóstó, Székesfehérvár Livestream: RTL+, OneFootball

Liveticker: SPOX

Playoffs zur Conference League: Die heutigen Rückspiele