Deadline Day rückt näher: Das könnten die letzten Mega-Transfers sein

Die Transferperiode biegt auf die Zielgerade ein und der Deadline Day an diesem Donnerstag rückt immer näher - und einige Top-Klubs wollen noch mal richtig zuschlagen. Was noch passieren könnte.

Klar ist, dass im Sommerschlussverkauf die Preise für die richtig guten Spieler noch einmal nach oben schießen werden. Wer jetzt noch einen kommenden Top-Star kaufen will, der muss richtig blechen. Wo man noch den einen oder anderen Top-Transfer erwarten kann und wo nicht ...

In der Bundesliga wird es den ganz großen Kracher wohl nicht geben: Bayer Leverkusen wird sich wohl immerhin namhaft verstärken. Callum Hudson-Odoi wird sich nach übereinstimmenden Mediengerüchten in Kürze der Werkself anschließen. Die Leihe des 21-jährigen Flügelflitzers vom FC Chelsea ist nur noch Formsache.

Chelsea ist ein gutes Stichwort, hier ist nämlich noch am meisten Action zu erwarten: Die Blues suchen noch einen Stürmer: Die Nase vorn hat Pierre-Emerick Aubameyang vom FC Barcelona. Eigentlich müsste der Transfer schnell über die Bühne gehen. Barca will ihn unbedingt loswerden, um Geld zu generieren und um sein Gehalt zu sparen.

Transfers: Schalke baggert wohl an Liverpool-Verteidiger © getty 1/27 Das Sommer-Transferfenster in den europäischen Ligen ist geöffnet. Die Gerüchteküche kocht. Wer geht wohin? Welche Transfers stehen fest? Welche Gerüchte gibt es? Die News und Gerüchte vom 29. August. © getty 2/27 SEPP VAN DEN BERG: Laut The Athletic steht der FC Schalke 04 unmittelbar vor einer Leihe des 20-Jährigen. Aktuell ist Van den Berg beim FC Liverpool unter Vertrag, dort kommt er aber kaum zum Zug. © getty 3/27 Bei Schalke könnte van den Berg Malick Thiaw ersetzen, das Eigengewächs der Königsblauen steht vor einem Wechsel zum italienischen Meister AC Mailand. Im letzten Jahr war Van den Berg an den englischen Zweitligisten Preston North End verliehen. © getty 4/27 MATT O'RILEY: Borussia Dortmund interessiert sich offenbar für die Dienste des Mittelfeldspielers von Celtic Glasgow. Laut einem Bericht von ESPN ist der BVB einer von mehreren Klubs, die ein Auge auf den 21-Jährigen geworfen hätten. © getty 5/27 Auch Arsenal, Liverpool und Manchester United sollen demnach an O'Riley interessiert sein. Leicester City und Newcastle United planen angeblich, noch in dieser Transferperiode ein Angebot abzugeben. © getty 6/27 Der dänische U21-Nationalspieler war erst im Januar zu Celtic gewechselt, mit einem starken Saisonstart hat er sich für höhere Aufgaben empfohlen. Allerdings wäre Celtic wohl nur bei einem Angebot in Höhe von mindestens 18 Millionen Euro gesprächsbereit. © getty 7/27 FRENKIE DE JONG: Drei Tage vor dem Ende des Transferfensters wird es mal wieder höchste Zeit für ganz wilde Spekulationen. Der (Noch-)Barça-Star ist spanischen Medienberichten zufolge auf dem Weg nach London - womöglich für Vertragsverhandlungen? © getty 8/27 Zumindest kursiert auf Twitter ein Video, das den 25-Jährigen am Flughafen auf dem Weg zum Terminal zeigt. Bekanntermaßen will Barcelona ihn loswerden, zuletzt wurden Manchester United und der FC Chelsea mit dem Mittelfeldmann in Verbindung gebracht. © getty 9/27 De Jong selbst hat sich bislang gegen einen Wechsel gewehrt, Barça will aber unbedingt sein Gehalt loswerden - und nebenbei eine nette Ablösesumme einfahren. Im Raum stehen offenbar bis zu 85 Millionen Euro. Kommt jetzt Bewegung in die de-Jong-Saga? © imago images 10/27 CALLUM HUDSON-ODOI: Der Deal ist offenbar durch! Bayer Leverkusen angelt sich nach Informationen von Sky Sports den 21 Jahre alten Angreifer vom FC Chelsea. Bayer habe sich mit den Blues auf eine Leihe für ein Jahr geeinigt. © getty 11/27 Leverkusen wollte sich eigentlich auch eine Kaufoption sichern, dagegen habe sich Chelsea aber gewehrt. Bis in die Nacht hinein wurde angeblich verhandelt, bis Hudson-Odois Bruder Bayer überzeugen konnte, die Bedingungen zu akzeptieren. © getty 12/27 Noch am Montag soll der Medizincheck erfolgen, dann könnte der Deal ganz offiziell fix werden. Vor geraumer Zeit stand der Rechtsaußen auch beim FC Bayern und beim BVB auf dem Zettel. Vergangene Saison erzielte er 3 Tore in 28 Spielen. © getty 13/27 NATHAN N'GOUMOU: Borussia Mönchengladbach steht offenbar kurz vor der Verpflichtung des Angreifers vom FC Toulouse. Laut Sky-Informationen steht der obligatorische Medizincheck am heutigen Montag bevor. © getty 14/27 Der 22-jährige Flügelstürmer kostet die Fohlen wohl zwischen acht und neun Millionen Euro. Bei Borussia Mönchengladbach soll er offenbar einen langfristigen Vertrag unterzeichnen. Ob dies einen Thuram-Abschied andeutet? © getty 15/27 HAKIM ZIYECH: Ajax Amsterdam verliert offenbar Antony in Richtung Manchester Manchester United, nun soll ein Ersatz her. Der Flügelstürmer ist wohl das Wunschziel von Ajax Amsterdam, das berichtet Transfermarktinsider Gianluca Di Marzio. © getty 16/27 Der 29-jährige Marokkaner konnte sich bei den Blues nicht durchsetzen und war bereits zwischen 2016 und 2020 für Ajax aktiv und in dieser Zeit an 130 Toren direkt beteiligt. Zu Chelsea wechselte er 2020 für 40 Millionen Euro. © getty 17/27 ASTER VRANCKX: Nachdem bereits Atalanta Bergamo offenbar sein Interesse am Wolfsburger Mittelfeldmann hinterlegt hat, steigt nun der nächste Serie-A-Klub in den Transferpoker ein. © getty 18/27 Der AC Milan ist offenbar an einer Verpflichtung des 19-jährigen Belgiers interessiert. Das berichtet Fabrizio Romano. Milan strebt wohl eine Leihe an mit Kaufoption über 11,5 Millionen Euro - Wolfsburg fordert aber 13 Millionen Euro. © getty 19/27 DAICHI KAMADA: Nachdem Wechselgerüchte um den Mittelfeldspieler der Eintracht aufkamen - Benfica soll stark interessiert sein -, hat sich nun Sportchef Markus Krösche diesbezüglich deutlich geäußert. © getty 20/27 Auf DAZN-Nachfrage dementierte er die Gerüchte und sagte: "Daichi ist ein wichtiger Spieler für uns, der großen Anteil an unserem Europa League-Sieg hatte. Ich gehe davon aus, dass er bei uns bleibt." Außerdem will die SGE mit ihm zeitnah verlängern. © getty 21/27 WESLEY FOFANA: Der Transfer des 21-jährigen Franzosen zum FC Chelsea ist seit längerem wohl durch. Nun berichtete The Athletic über einen bevorstehenden Medizincheck. Besonders brisant: Fofana erlitt vergangenes Jahr einen schweren Wadenbeinbruch. © getty 22/27 ANDREA BELOTTI: Der vereinslose Stürmer hat nun seinen neuen Klub gefunden. Die AS Rom gab bekannt, den Stürmer mit einem Einjahresvertrag auszustatten. Bei entsprechenden Leistungen wird sich dieser um zwei Jahre verlängern. © getty 23/27 ALEXANDER SÖRLOTH: RB Leipzig hat den 25-jährigen Norweger erneut abgegeben. Wie der Verein offiziell verkündete, verliehen die Sachsen den Stürmer erneut nach Spanien zu Real Sociedad. Damit kehrt er zu seinem ehemaligen Leihverein zurück. © getty 24/27 BORNA SOSA: Die Schwaben treffen sich heute für Verhandlungen mit Atalanta Bergamo. Dies berichtete der kicker. Die Ablösesumme beläuft sich wohl auf 18 Millionen Euro plus Boni. Ursprüngliche wollte der VfB mindestens 20 Millionen Euro. © getty 25/27 ALEXANDER NÜBEL: Bayern-Stammtorwart Manuel Neuer hat kürzlich seinen Vertrag bis 2024 verlängert. Doch dies soll angeblich einer Nübel-Verlängerung nicht im Wege stehen. © getty 26/27 Wie der kicker berichtet, möchten die Bayern weiter an Nübel festhalten und bald über seine Zukunft sprechen. Nübel ist derzeit an Monaco ausgeliehen und ist dort Stammspieler - aber in die Rolle als Nr. 2 beim FCB will er wohl nicht mehr zurückkehren. © getty 27/27 Sind zwei weitere Bayern-Abgänge bald fix? Joshua Zirkzee soll am Montag wohl den Medizincheck bei Bologna absolvieren und anschließend bis 2026 unterschreiben. Gabriel Vidovic steht auch vor dem Absprung. Mehr dazu gibt es hier.

Transfermarkt: Pierre-Emerick Aubameyang will FC Barcelona verlassen

Und Chelsea hat eben dringenden Bedarf in der Spitze. Jetzt wurde Aubameyang in Barcelona auch noch Opfer eines bewaffneten Raubüberfalls. Laut spanischen Medien wurde der Gabuner dabei in der Nacht zum Montag körperlich attackiert. Einige Wertgegenstände ließen die Täter ebenfalls mitgehen.

Kein Wunder also, wenn er nur noch weg aus Barcelona will. Doch scheinbar stocken die Verhandlungen. Barca will 20 Millionen Euro Ablöse, eine Einigung ist noch nicht in Sicht.

Das hat nun auch Jorge Mendes mitbekommen und eine Chance gewittert, seinen Schützling bei Chelsea unterzubringen: Cristiano Ronaldo. Die ewige Geschichte vom wechselwilligen Welstar von Manchester United, der keinen Klub findet, geht weiter.

Schafft es Mendes jetzt, Chelsea von einem CR7-Transfer zu überzeugen? Trainer Thomas Tuchel ist skeptisch, der Klub hört es sich wohl zumindest mal an. Völlig überzeugt ist Tuchel dafür von Wesley Fofana. Der Innenverteidiger von Leicester City soll unbedingt nach London kommen.

© imago images Bald wieder vereint: Erik ten Hag und Antony

Transfers: Zwei 100-Millionen-Euro-Deals stehen kurz bevor

Knackpunkt hier war bislang die Ablöse. Doch Chelsea hat sich Leicesters astronomischen Forderungen von knapp 95 Millionen Euro tatsächlich immer weiter angenähert. Jetzt sollen sich die Klubs bei circa 90 Millionen Euro geeinigt haben und Fofana damit der teuerste Verteidiger der Welt werden.

Viel investiert hat bisher auch Manchester United: Nach den kostspieligen Transfers von Lisandro Martinez (57 Millionen Euro) und Casemiro (70 Millionen Euro) ist noch lange nicht Schluss. Für Ajax' Offensiv-Star Antony blättert das Team von Erik ten Hag wohl unfassbare 100 Millionen Euro hin. Der Transfer soll in Kürze bekannt gegeben werden.

Damit hat ten Hag nun in seiner ersten Transferperiode als United-Coach gleich mal 157 Millionen Euro an seinen Ex-Verein Ajax Amsterdam überwiesen. Was auch auffällt: Je kleiner das Transferfenster wird, desto mächtiger werden die Vereine, die ihre Spieler verkaufen sollen.

Leicester und Ajax blieben wochenlang stur bei ihren Mega-Ablöseforderungen für Fofana und Antony - und Chelsea und United scheinen sie am Ende tatsächlich zu bezahlen.