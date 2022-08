Süper Lig: PSG-Star Mauro Icardi vor Wechsel zu Galatasaray Istanbul

Galatasaray Istanbul steht laut mehreren türkischen Medienberichten in Verhandlungen mit Stürmer Mauro Icardi. Der Stürmer ist bei PSG aktuell außen vor.

Wie unter anderem das türkische Medium fotomac berichtet, soll es bereits konkrete Gespräche zwischen den Vertretern des Süper-Lig-Klubs und Wanda Nara, der Ehefrau und Beraterin des Stürmers, gegeben haben.

Hierbei soll es nicht nur um eine mögliche Festverpflichtung, sondern auch um eine potenzielle Leihe gehen. Diese hätte für Galatasaray den Vorteil, dass PSG Teile des hohen Gehalts übernehmen könnte.

Nara hatte zuletzt im argentinischen Fernsehen gesagt, dass Icardi "noch für zwei weitere Jahre Teil des Klubs [PSG]" sein werde: "Um einen Spieler freizustellen, muss man viel Geld zahlen und das geschieht in diesem Fall nicht."

Dass sich der Argentinier in Paris auf dem Abstellgleis befindet, wurde auch durch die kürzlich getroffenen Aussagen des neuen Trainers Christophe Galtier deutlich: "Der Verein arbeitet eng mit Mauro zusammen, um die bestmögliche Lösung zu finden."

Icardi kam im Sommer 2019 von Inter Mailand. Nach gutem Start fand er sich zunehmend auf der Bank wieder und konnte in der letzten Saison wettbewerbsübergreifend nur fünf Tore in 30 Einsätzen erzielen. Der 29-Jährige wurde in diesem Transfersommer bereits mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht, ehe die Westfalen Anthony Modeste als Ersatz für den erkrankten Sebastien Haller verpflichteten.