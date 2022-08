PSG will angeblich Sergio Ramos rauswerfen! Zwei Leipziger auf dem Wunschzettel?

Verteidiger-Urgestein Sergio Ramos droht angeblich ein unrühmliches Ende bei Paris Saint-Germain. Wie die französische Sportzeitung L'Equipe berichtet, erwägt der Klub einen Rauswurf des 36 Jahre alten Spaniers. Der Grund soll in der Verletzungsanfälligkeit des langjährigen Stars von Real Madrid liegen, zudem wollen die Verantwortlichen die Abwehr von PSG verjüngen.

Als Kandidaten werden hierfür Josko Gvardiol (20) und Mohamed Simakan (22) von RB Leipzig genannt. Allerdings haben die Sachsen dem Vernehmen nach keinerlei Interesse daran, einen der beiden oder gar beide in diesem Sommer noch abzugeben. Vor einigen Wochen hatte sich PSG bereits bei Leipzig bedient und Nordi Mukiele geholt.

Ramos war vor der vergangenen Saison aus Madrid nach Paris gekommen, kämpfte aber mit langwierigen Verletzungsproblemen. In dieser Spielzeit allerdings kam er in allen drei bisherigen Pflichtspielen von Beginn an zum Einsatz. Dennoch fahndet PSG offenbar nach Ersatz, wird dieser gefunden, könnte Ramos' Zeit in Paris enden.

Neben der Verletzungsanfälligkeit und generellen Personalpolitik in der Defensive soll es aber auch noch andere Gründe für die angebliche Degradierung des viermaligen Champions-League-Siegers geben. Laut dem Journalisten Thiago Arantes von der Zeitung UOL Brasil soll Kylian Mbappé immer stärker die Führungsrolle in der Kabine übernehmen, nachdem er seinen Vertrag verlängert hatte.

An den jüngsten Streitereien zwischen Mbappé und Neymar war auch Ramos beteiligt, allerdings versuchte sich der erfahrene Führungsspieler als Schlichter. Er soll nach dem Disput beim 5:2-Sieg gegen Montpellier ebenso wie Sportberater Luis Campos beide zu einer Aussprache aufgefordert haben.

Dies könnte, so meint Arantes, Mbappé nicht gefallen haben. So habe er den Klubbossen bereits eine Liste mit Spielern ausgehändigt, mit denen er nicht mehr zusammenspielen will - möglicherweise mit Ramos.