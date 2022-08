United-Coach Erik ten Hag eiskalt! Nächster Nackenschlag für Harry Maguire

Harry Maguire muss bei Manchester United um seinen Stammplatz fürchten, Trainer Erik ten Hag sprach bereits eine Warnung aus.

Trainer Erik ten Hag von Manchester United hat Kapitän Harry Maguire auch im Spiel beim FC Southampton nur auf die Bank gesetzt. Bereits zuvor hatte er eine Warnung an den 29-jährigen Engländer ausgesprochen.

"Wenn man Kapitän ist, heißt das nicht, dass man immer spielen muss, vor allem, wenn man auch Varane im Kader hat", hatte ten Hag vor der Partie erklärt: "Wir haben Optionen."

Wie schon beim 2:1 gegen Liverpool stand gegen Southampton neben Raphaël Varane Neuzugang Lisandro Martinez, der vor der Saison für knapp 60 Millionen Euro von Ajax verpflichtet wurde, in der Startelf.

Harry Maguire immer wieder in der Kritik

Maguire, der immer wieder mal in der Kritik steht, muss um seinen Stammplatz fürchten - in den ersten beiden Premier-League-Spielen hatte er jeweils noch den Platz in der ersten Elf.

"Varane hat eine enorme Statur und in der Vorsaison haben wir beschlossen, ihn körperlich aufzubauen, deshalb hatte er einen etwas langsamen Start", erklärte ten Hag, der mit dem Franzosen und Martinez seine Innenverteidigung gefunden haben könnte.