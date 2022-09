Matt Miazgas Odyssee: Das bittere Schicksal eines Ex-Chelsea-Talents

Das bittere Schicksal eines MLS-Talents zeigt symptomatisch, wie das Pokern um den nächsten Superstar Träume zerstören kann. Nach jahrelanger Odyssee und fünf Leihen kehrte Matt Miazga mit seinem 5-Millionen-Euro-Preisschild in die MLS zurück. Doch wer ist dieser Amerikaner eigentlich? Was ist mit ihm beim FC Chelsea geschehen? SPOX geht seinem Schicksal auf die Spur.

In den letzten Jahren hat die MLS einige große Talente hervorgebracht, die in den europäischen Top-Ligen zu Superstars werden konnten oder noch werden können. Alphonso Davies beim FC Bayern München etwa, Miguel Almirón bei Newcastle United oder Brendon Aaronson bei Red Bull Salzburg.

Doch das ist ein neues Phänomen. Bis zur Saison 2018/19 war Jozy Altidore der teuerste Export aus der MLS. Der heute 32-Jährige war 2008 für 7 Millionen Euro von New York Red Bulls zum FC Villarreal gewechselt. Mittlerweile spielt er bei Club Puebla in Mexiko.

Zweitteuerster Export war bis 2018/2019 ein anderer Spieler aus New York: Matt Miazga, der im Januar 2016 für fast 5 Millionen Euro Ablöse zu einem absoluten Top-Klub in der Premier League wechselte. Genauer: zum FC Chelsea.

Die New Yorker Red Bull Academy hatte den damals 21-jährigen Innenverteidiger hervorgebracht. Sein früherer Trainer Jesse Marsch sagte über ihn einst in einem Interview mit ESPN: "Wir wussten immer, dass die Wahrscheinlichkeit gering war, dass Matt langfristig bei Red Bull bleiben würde."

Und der spätere Leipzig-Coach sollte recht behalten. Der FC Chelsea verpflichtete den talentierten 1,93 Meter großen Abwehrspieler nach nur einer erfolgreichen Saison in der MLS. Unter Jürgen Klinsmann hatte Miazga mit 20 Jahren sein Debüt für die amerikanische Nationalmannschaft gefeiert.

Heute spricht über Miazga kaum mehr jemand. Seit diesem Sommer spielt er für den FC Cincinnati, einen der schwächsten und kleinsten MLS-Klubs. Was ist in der Zwischenzeit passiert?

© getty Matt Miazga

Matt Miazgas Wechsel zu Chelsea: "Es war ein Traum"

Im Jahr 2016 verpflichtete der FC Chelsea Miazga. José Mourinho höchstpersönlich erkundigte sich bei ihm und holte den Amerikaner nach London. "Es gab viel Interesse an mir, und wenn Chelsea anruft, wenn Mourinho dich anruft und du dich mit ihm in London treffen kannst, dann sagst du nicht nein, wirklich nicht", schilderte Miazga.

Der FC Chelsea steckte in einer tiefen Krise als er ankam. Miazga schwärmte zuvor zwar noch: "Es ist ein Traum und es war ein stolzer Moment von einem so großen Verein gewollt zu werden." Doch nur "gewollt" zu sein, bedeutet nicht, auch "eingeplant" zu sein. Der Trainer, der ihn wollte - José Mourinho - war bei seiner Ankunft schon nicht mehr im Amt. Im Dezember 2015 musste er seinen Posten an Guss Hiddink abgeben. Und nach dem Trainerwechsel lief es bei Chelsea wieder - nur ohne Matt Miazga.

Erst am 32. Spieltag debütierte er gegen Aston Villa. Ein Lichtblick? Matt Miazga absolvierte die kompletten 90 Minuten und feierte mit den Blues einen 4:0-Auswärtssieg. Der Durchbruch? Von wegen. Im nächsten Spiel wurde er gegen Swansea zur Halbzeit ausgewechselt. Den Rest der Saison schmorte er auf der Tribüne.

Sind eineinhalb Spiele ein fairer Indikator für die Qualität eines Spielers?

Jede Menge NFL-Tempel: Das sind die WM-Stadien 2026 © getty 1/25 Die WM 2026 findet in den USA, Kanada und Mexiko statt. "United 2026" ist das Motto des Turniers, das mit 16 Stadien aufwartet. SPOX zeigt die ausgewählten Spielorte. © getty 2/25 Ein Großteil der Spiele wird in den USA ausgetragen. In Mexiko gibt es drei Standorte und in Kanada zwei. Die WM 2026 wird erstmals mit 48 Mannschaften ausgetragen. © getty 3/25 USA - Arlington, Texas, AT&T Stadium: Bis zu 108.713 Plätze I Eröffnung: 2009 I Kosten: 1,3 Milliarden Dollar I Heimstätte der Dallas Cowboys © getty 4/25 Atlanta, Mercedes-Benz Stadium: Bis zu 75.000 Plätze I Eröffnung: 2017 I Kosten: 1,4 Milliarden Dollar I Heimstätte der Atlanta Falcons © getty 5/25 East Rutherford, New Jersey, MetLife Stadium: Bis zu 82.500 Plätze I Eröffnung: 2010 I Kosten: 1,6 Milliarden Dollar I Heimstätte der New York Jets und New York Giants © getty 6/25 Foxborough, Massachusetts, Gillette Stadium: Bis zu 65,878 Plätze I Eröffnung: 2002 I Kosten: 325 Millionen Dollar (+ 225 Millionen Dollar für Umbau von 2022 bis 2023) I Heimstätte der New England Patriots © getty 7/25 Houston, NRG Stadium: Bis zu 80.000 Plätze I Eröffnung: 2002 I Kosten: 352 Millionen Dollar I Heimstätte der Houston Texans © getty 8/25 Inglewood, California, SoFi Stadium: Bis zu 100,240 Plätze I Eröffnung: 2020 I Kosten: 2,4 Milliarden Dollar I Heimstätte der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers © getty 9/25 Kansas City, Missouri, Arrowhead Stadium: Bis zu 76,451 Plätze I Eröffnung: 1972 I Kosten: 43 Millionen Dollar I Heimstätte der Kansas City Chiefs © getty 10/25 Miami Gardens, Florida, Hard Rock Stadium: Bis zu 65,326 Plätze I Eröffnung: 1987 I Kosten: 550 Millionen Dollar I Heimstätte der Miami Dolphins © getty 11/25 Philadelphia, Lincoln Financial Field: Bis zu 69,176 Plätze I Eröffnung: 2003 I Kosten: 637 Millionen Dollar I Philadelphia Eagles © getty 12/25 Santa Clara, California, Levi's Stadium: Bis zu 75.000 Plätze I Eröffnung: 2014 I Kosten: 1,2 Milliarden Dollar I Heimstätte der San Francisco 49ers © getty 13/25 Seattle, Lumen Field: Bis zu 72,000 Plätze I Eröffnung: 2002 I Kosten: 360 Millionen Dollar I Heimstätte der Seattle Seahawks © getty 14/25 Toronto, BMO Field: Bis zu 30,991 Plätze I Eröffnung: 2007 I Kosten: 141,7 Millionen Dollar I Heimstätte des Toronto FC aus der MLS © getty 15/25 Vancouver, B.C. Place: Bis zu 54,320 Plätze I Eröffnung: 1983 I Kosten: 536,6 Millionen Dollar I Heimstätte der BC Lions aus der Canadian Football League und der Vancouver Whitecaps aus der MLS © getty 16/25 MEXIKO - Guadalajara, Estadio Akron: Bis zu 45,500 Plätze I Eröffnung: 2010 I Kosten: 149 Millionen Dollar I Heimstätte von Deportivo Guadalajara aus der mexikanischen Liga MX © getty 17/25 Mexico City, Estadio Azteca: Bis zu 81,070 Plätze I Eröffnung: 1966 I Kosten: 260 Millionen Dollar I Heimstätte von Club America aus der mexikanischen Liga MX © getty 18/25 Monterrey, Estadio BBVA Bancomer: Bis zu 51.000 Plätze I Eröffnung: I Kosten: 200 Millionen Dollar I Heimstätte von CF Monterrey aus der mexikanischen Liga MX © getty 19/25 NICHT DABEI - Baltimore, M&T Bank Stadium: Bis zu 71.008 Plätze I Eröffnung: 1998 I Kosten: 220 Millionen Dollar I Heimstätte der Baltimore Ravens © getty 20/25 Cincinnati, Paul Brown Stadium: Bis zu 65.515 Plätze I Eröffnung: 2000 I Kosten: 455 Millionen Dollar I Heimstätte der Cincinnati Bengals © getty 21/25 Denver, Empower Field at Mile High: Bis zu 76.125 Plätze I Eröffnung: 2001 I Kosten: 400,7 Millionen Dollar I Heimstätte der Denver Broncos © getty 22/25 Nashville, Tennessee, Nissan Stadium: Bis zu 69,143 Plätze I Eröffnung: 1999 I Kosten: 290 Millionen Dollar I Heimstätte der Tennessee Titans © getty 23/25 Pasadena, California, Rose Bowl: Bis zu 92,542 Plätze I Eröffnung: 1922 I Kosten: 424,2 Millionen Dollar I Heimstätte der College-Football-Mannschaft von UCLA © getty 24/25 Orlando, Florida, Camping World Stadium: Bis zu 61,348 Plätze I Eröffnung: 1936 I Kosten: 207 Millionen Dollar I Heimstätte keines Teams, stattdessen werden hier jährlich diverse College-Football-Spiele ausgetragen. © getty 25/25 KANADA - Edmonton, Alberta, Commonwealth Stadium: Bis zu 56,302 Plätze I Eröffnung: 1978 I Kosten: 138,7 Millionen Dollar I Heimstätte der Edmonton Elks aus der Canadian Football League

Matt Miazgas Abgang von Chelsea: Beginn der Odyssee

Für den FC Chelsea damals offensichtlich schon. Die Blues verfolgten unter dem Technischen Direktor Michael Emenaldo eine mittlerweile verbotene Transferstrategie: Ein exzellentes Scouting und eine herausragende Nachwuchsakademie produzierten Nachwuchstalente wie am Fließband - und da Kaderplätze einer Mannschaft begrenzt sind, mussten diese bis zum erhofften Durchbruch irgendwo geparkt werden. 2014/15 waren es 34 Spieler, bei Miazgas Ankunft 2015/16 waren 30 Spieler ausgeliehen.

So passierte es auch dem US-Amerikaner. Am 30. Juni 2018 ging es zum Farmteam Vitesse Arnheim. Miazga rückblickend: "Als ich zu Chelsea wechselte, habe ich meine Entwicklung hier irgendwie verpasst. Also musste ich einen Schritt zurückgehen und in einer Liga spielen, in der ich die Möglichkeit hatte, mich zu präsentieren."

Und der mittlerweile 23-Jähre überzeugte bei Vitesse. Miazga etablierte sich in der Innenverteidigung und machte 32 Spiele in der niederländischen Eredivisie, spielte sogar alle sechs Europa-League-Partien von Anfang an. Genug für einen Stammplatz beim FC Chelsea?

Bei Chelsea: Zu harte Konkurrenz und keine Kontinuität

Dort standen zu jener Zeit elf Innenverteidiger im Kader - und auf der Trainerbank gab es wieder einmal eine Veränderung. Antonio Conte übernahm die Blues und ließ bekanntermaßen mit Dreierkette spielen - vorzugsweise David Luiz, Gary Cahill und César Azpilicueta oder Antonio Rüdiger. Wenig Platz für einen jungen Amerikaner. So zog Miazga gezwungenermaßen weiter, nach Frankreich zum FC Nantes.

Seine Geschichte ist nicht unbedingt ein Sonderfall, sondern war ein übliches Verfahren für die Leihspieler des FC Chelsea. Entwickelten die sich anderorts zu einem gestandenen Profi, wurden sie in den meisten Fällen aufgrund mangelnder Aussichten bei den Chelsea-Profis verkauft - bestenfalls für viel Geld. Die Beispiele hierfür sind unzählig.

Man denke nur an den "deutschen Messi" Marko Marin. Mit hohen Erwartungen wechselte der 2012 von Werder Bremen zu den Blues. Dann folgte eine nicht endende Reise durch Europa. Ein weiteres Beispiel gefällig? Lucas Piazón. Der brasilianische Stürmer schloss sich ebenfalls 2012 dem FC Chelsea an. In seinen neun (!) Jahren bei den Blues absolvierte er nur ein Premier-League-Spiel, kommt aber immerhin auf acht Vereine, darunter auch Eintracht Frankfurt.

Marin, Bojan and Mor(e): Die lange Liste der "neuen Messis" © imago images 1/26 Unzählige Spieler wurden schon mit Lionel Messi verglichen und konnten wenig überraschend die Erwartungen nicht erfüllen. Wir zeigen Euch hier eine ganze Reihe von "next Messis". Eins ist sicher: Es werden weitere dazukommen. © getty 2/26 Marko Marin - der deutsche Messi: Der britischen Presse ist der Titel "German Messi" zu verdanken, seit er 2012 zu Chelsea wechselte. Seither wurde er von Verein zu Verein durchgereicht und gewann zweimal als Human Victory Cigar die Europa League. © getty 3/26 Über ein Jahr spielte er zuletzt in Saudi-Arabien, ehe Marin sogar vereinslos wurde. Im September unterschrieb er einen Vertrag bei Europa-League-Teilnehmer Ferencvaros Budapest, seine Karriere beendete er dann im Juli 2022. © imago images 4/26 Roony Bardghji - der schwedische Messi: Der 16-Jährige bricht alle Rekorde. Feierte eine Woche nach seinem 16. Geburtstag im November vergangenen Jahres sein Debüt bei den Profis. © imago images 5/26 Eine Woche später wurde er zum jüngsten Torschützen in Dänemarks Topliga. Chelsea, Barcelona, Ajax und auch der FC Bayern haben den Angreifer bereits beobachten lassen. 15 Mio. Euro wären fällig. Schafft er den großen Sprung? © imago images 6/26 Ömer Beyaz: Er ist der dritte türkische Spieler der jüngeren Vergangenheit, dem die lokale Presse das Messi-Erbe verbal entgegenschleuderte. Beyaz ist 19 Jahre jung, im offensiven Mittelfeld beheimatet und ein Fenerbahce-Eigengewächs. © IMAGO / Seskim Photo 7/26 Im Sommer 2021 wechselte Beyaz zum VfB, nachdem er auch ein Vertragsangebot von Schalke hatte und auch der BVB sich für ihn interessierte. Im ersten Jahr in Stuttgart deutete er sein Potenzial nur sehr vereinzelt an, aktuell nach Magdeburg verliehen. © getty 8/26 Emre Mor - der originale türkische Messi. In Dänemark geboren verschlug es ihn 2016 nach Dortmund, wo er sich nie durchsetzte. Seit 2017 spielt er für Celta Vigo, wurde immer wieder verliehen und abgeschrieben. © imago images / InigoxLarreina 9/26 Zunächst zeichnet sich eine Trendwende ab, Mor mauserte sich in Vigo immerhin kurz zum Stammspieler. Auch wegen einer Corona-Verfehlung waren die Klub-Verantwortlichen aber mit ihrer Geduld am Ende und verliehen ihn an Karagümrük in die Türkei. © imago images 10/26 2022 war dann Schluss bei Karagümrük. Für eine Ablösesumme in Höhe von zwei Millionen Euro ging es zu Fenerbahce. Mal sehen, ob ihm dort endlich der Durchbruch gelingt. © imago 11/26 Recep Niyaz - noch ein türkischer Messi: Jüngster Spieler in der Geschichte von Fenerbahce. Kann sich aber bislang nicht festbeißen auf Topniveau. Zuletzt zu Zweitligist Eyüpspor gewechselt. © getty 12/26 Takefusa Kubo - der japanische Messi. Nicht der erste Messi aus Nippon, aber der vielversprechendste. Kubo wurde in La Masia ausgebildet, musste aber zurück nach Japan. Real holte ihn, lieh ihn nach Mallorca aus und verkaufte ihn nun an Real Sociedad. © getty 13/26 Marco Rojas - der Kiwi-Messi: Einst vom VfB Stuttgart importiert, setzte sich der einstige Youngster nie wirklich durch, auch nicht bei Greuther Fürth oder Thun. Über Melbourne Victory ging es 2022 nach Chile zu Colo Colo. © getty 14/26 Julian Green - Möchtegern-Messi: Dem "Münchner Merkur" sagte er einst: "Ich kann vielleicht ein kleiner Messi werden." Vielleicht auch nicht! Die einstige Nachwuchshoffnung des FCB ist über Umwege bei Greuther Fürth gelandet. © getty 15/26 Lorenzo Insigne - der italienische Messi: Wenn auch nicht ganz auf Messis Spuren und nur 1,63 m lang ist Insigne ein Großer! Lebende Legende bei Napoli und Europameister mit Italien 2021. Ging 2022 zum FC Toronto. © getty 16/26 Lee Seung-Woo - der asiatische Messi: "In ein bis zwei Jahren spielt er in der ersten Mannschaft", sagte Xavi 2016 über Barcas Jugendhoffnung. Es kam anders! Zuletzt war er sogar für kurze Zeit vereinslos. Nun zurück in Südkorea. © getty 17/26 Christian Atsu - der afrikanische Messi: Der Ghanaer wurde einst vom FC Porto entdeckt und feierte sein Debüt unter Andre Villas Boas. Ging über die Niederlande erst nach Newcastle, dann nach Saudi-Arabien. Aktuell: Hatayspor, Süper Liga. © getty 18/26 Juan Manuel Iturbe - der paraguayische Messi: Iturbe war bis heute in 21 Transfers involviert und kostetete über 50 Millionen Euro an Ablösen. Zum neuen Messi brachte er es nicht. Über Mexiko landete er 2021 bei Aris Saloniki. © getty 19/26 Giorgi Chanturia - der georgische Messi: Der Georgier war kurz mal in der Barca-Jugend, ging dann in die Niederlande, hatte bis 2018 einen Zwischenstopp in Duisburg samt Abstieg und spielte danach in Russland. Beendete mit 27 seine Karriere. © getty 20/26 Bojan Krkic - katalanischer Messi: Galt als großes Talent in den Reihen von Barca. Setzte sich dort aber nicht durch und wurde nach Italien und die Niederlande verliehen. War lange bei Stoke und zuletzt vereinslos. Nun bei Iniesta-Klub Vissel Kobe. © getty 21/26 Iker Muniain - der baskische Messi: Er ist ein echtes Eigengewächs von Athletic Club und spielt seit 2009 in der ersten Mannschaft. Der Offensivmann ist Stammspieler - und Kapitän! © getty 22/26 Ryo Miyaichi - noch ein japanischer Messi: Wurde einst von Arsenal nach Europa geholt und diverse Male verliehen. 2015 ging der Japaner dann ablösefrei nach St. Pauli und blieb sechs Jahre. Nach schweren Verletzungen jetzt zurück in der Heimat. © getty 23/26 Alen Halilovic - der kroatische Messi: Er hat ähnliche Anlagen wie Messi, kam aber nicht annähernd auf dessen Niveau. Nach einigen Leihen ging es 2016 zum HSV. Bei Milan entlassen. Dann Reading und seit 2022 in Rijeka aktiv. © getty 24/26 Pietro Pellegri - Messi von Genua: "Wir haben den neuen Messi", sagte einst der Präsident des FC Genua. 2018 biss die AS Monaco an und zahlte für ihn 21 Millionen Euro. Verletzungen verhinderten mehr Einsätze. Seit 2022 bei Torino unter Vertrag. © imago images / GEPA pictures 25/26 Yusuf Demir - der österreichische Messi: Fragt man seinen Berater, mit welchem Spieler er Demir vergleichen würde, sagt er ohne zu zögern den Namen des Weltstars. So geschehen im Interview mit SPOX und GOAL. Doch wer ist Demir eigentlich? © GEPA 26/26 Er ist 19 Jahre jung, Offensiv-Allrounder und war ausgeliehen von der Rapid an Barca. Kehrte zurück nach Wien und wurde im Sommer 2022 für 6 Millionen Euro zu Galatasaray transferiert.

Und ja, es gibt auch Positivbeispiele, Kevin De Bruyne etwa. Vom belgischen Jugendklub KRC Genk ging er zu Chelsea. Nach einem Jahr in der Bundesliga bei Werder Bremen sahen die Blues kein allzu großes Potenzial in ihm, der VfL Wolfsburg jedoch schon. Für 22 Millionen Euro kam er 2014, führte die Wölfe zum DFB-Pokalsieg, wechselte für 76 Millionen zu Manchester City und ist längst einer der besten Spieler der Welt.

Auch Mohamed Salah flutschte den Blues durch die Finger. Vom FC Basel trat er seine Reise durch Europa an, nur um dann zu einem der wichtigsten Spieler im Liverpool-Team von Jürgen Klopp zu werden. Womöglich eine Ausnahme ist Mason Mount, der sich bei Vitesse weiterentwickelte, ehe er zum Führungsspieler bei Chelsea aufstieg.

Matt Miazga: Ein Rückschritt des Rückschrittes?

Das schaffte Miazga nicht. Auch wenn es für ihn in Nantes in der Saison 2018/2019 anfangs nicht schlecht lief. Die ersten acht Spiele bestritt er alle von Beginn an. Doch dann kam der Knick: Nach einer desolaten Leistung gegen Bordeaux musste Miazga den Platz nach nur 41. Minuten verlassen - Höchststrafe. Danach wurde er aus dem Stammkader geworfen und musste den Rest der Hinrunde von der Tribüne aus verfolgen. Welche Gedanken schwirren dem jungen Amerikaner wohl durch den Kopf, wenn er zusehen muss, wie ihm seine Karriere entgleitet?

Wahrscheinlich hätte es bei Miazga so oder so nicht für eine Weltkarriere gereicht. Dennoch wurde er sicher ein Opfer eines kruden Systems, das mittlerweile dank einer Regulierung von Leihspielern im Kader zwar beschränkt, der Mechanismus dahinter jedoch nicht umfänglich aufgearbeitet ist.

So dürfen ab 2023 zwar nur noch sieben Spieler verliehen werden. Jedoch sind von dieser FIFA-Maßnahme Spieler bis 21 Jahre und Eigengewächse ausgenommen.

Miazga jedenfalls wechselte nach der erfolglosen Leihe in Frankreich in die englische Championship zum FC Reading - Abstiegskampf in der englischen zweiten Liga. Später ging es nach Belgien zum RSC Anderlecht, wo ein permanenter Meisterdruck herrschte, und schließlich wechselte er im Sommer 2021 nach Spanien zu Deportivo Alaves, wo er aufgrund einer Covid-Infektion nie wirklich ankam.

Dennoch mangelte es nicht an Interessenten, der FC Chelsea erhielt immer wieder Angebote für Miazga. Doch den Blues waren die Ablösesummen nicht hoch genug. So verwehrte der FC Chelsea dem jungen Amerikaner einen Wechsel und damit die Chance, sich irgendwo wirklich langfristig festzusetzen. In London lebte er noch immer im Hotel - und tanzte, wie gewohnt, nach Leihende bei den Blues zur Saisonvorbereitung an. In der Hoffnung, dieses mal endlich entdeckt zu werden.

Shootout, Boliviens Grätscher und Carlos: Als die MLS noch richtig irre war © getty 1/20 Die Major League Soccer (MLS) ist im US-Sport fest etabliert, doch die nordamerikanische Fußball-Liga hatte schon früh ihre ganz eigenen Gesetze. SPOX blickt auf irre Zeiten mit verrückten Regeln und schillernden Stars zurück. © imago images 2/20 In den USA versuchte man immer wieder, den Fußball professionell aufzustellen. Es gab Vorläufer wie die NASL, die zwischen 1968 und 1984 ausgetragen wurde. Größen wie Pele, Franz Beckenbauer, Gerd Müller und George Best spielten mit. © getty 3/20 1988 musste die USA der FIFA zusagen, eine professionelle Fußballliga zu gründen. Eine Auflage für die WM 1994, die die US-Boys unbedingt austragen wollten. Am 17. Dezember 1993 wurde zunächst Major League Professional Soccer gegründet. © getty 4/20 Doch ganz so problemlos ging die Gründung nicht über die Bühne: Die MLS wurde zwar im Februar 1995 als eigene Organisation gegründet, aber statt 1995 mit zwölf Mannschaften, ging es erst 1996 mit zehn Mannschaften los. © getty 5/20 Damit die Liga attraktiv wird, holte man US-Nationalspieler wie Alexi Lalas (Foto), Tony Meola und Eric Wynalda in die Liga. Auch internationale Topstars wie Mexikos Torwart-Held Jorge Campos oder Kolumbianer Carlos Valderrama kamen. © getty 6/20 Kurios: Die Klubs verpflichteten diese Spieler nicht direkt, sondern die Liga. Die MLS verteilte dann je vier bekannte Spieler an die Franchises, bevor die erste Saison dann startete. © getty 7/20 Darf in so einer Diashow natürlich nicht fehlen: Carlos Valderrama. © getty 8/20 Mit dabei war auch Marco Etcheverry, der sich in den USA zuvor beim WM-Eröffnungsspiel 1994 einen Namen gegen die deutsche Nationalmannschaft machte. © imago images 9/20 Etcheverry wurde für Bolivien in der 79. Spielminute für Ramallo eingewechselt. Sein Einsatz war nach drei Minuten bereits wieder beendet, weil ihm Schiedsrichter Arturo Brizio Carter die Rote Karte zeigte. In der MLS war er dann erfolgreicher. © getty 10/20 Trotz vieler illustrer Namen konnte die MLS das Zuschauerinteresse nach der ersten Saison nicht halten. Zum einen lag es daran, dass nicht in Fußballstadien, sondern oftmals in Football-Stadien gespielt wurde. So kam keine Stimmung auf. © getty 11/20 Also überlegte man sich neue Elemente: Es gab zum Beispiel bei einem Unentschieden immer ein Shootout zur Bestimmung des Siegers. Ein Spieler läuft aus 25 Metern auf den Torwart zu und muss innerhalb von acht Sekunden versuchen, ein Tor zu schießen... © getty 12/20 Der Torwart kann die Situation mit einer Parade beenden – darf den Strafraum aber nicht verlassen. Doch oft waren viele Angreifer so unfähig, mit dem Ball innerhalb von acht Sekunden in einer Schussposition aufzutauchen. © getty 13/20 Als das Shootout nicht wirklich fruchtete, gab es dann zunächst eine zehnminütige Verlängerung mit Golden Goal. Stand es danach noch unentschieden, wurden die Punkte geteilt. © getty 14/20 Außerdem begrenzte die MLS die Spielzeit auf exakt 90 Minuten, sodass es in den Stadien eine Uhr gab, die die Zeit rückwärts nach unten gezählt hat. Nach und nach wurden diese Regeln später aber wieder abgeschafft. © getty 15/20 Die MLS machte in den ersten acht Jahren einen Verlust von 350 Mio. Dollar. 2001 einigten sich alle Franchise-Besitzer darauf, die Budgets einzufrieren und keine neuen teuren Spieler mehr zu verpflichten. Tampa Bay und Miami stellten ihren Betrieb ein. © getty 16/20 2004 sorgte die Liga durch das Debüt des erst 14 Jahre alten Freddy Adu von D.C. United international für Aufmerksamkeit. Er galt damals als Jahrhunderttalent des amerikanischen Fußballs. Den Durchbruch schaffte er nie. © getty 17/20 Inzwischen hat sich der Fußball in den USA etabliert. Mit der Zeit kamen auch viele Stars, die die Liga sportlich bereichert haben und heute noch bereichern. Eine Kostprobe... © getty 18/20 JAVIER HERNANDEZ (LA GALAXY): Der Mexikaner kam 2020 als Nachfolger von Zlatan Ibrahimovic nach Los Angeles. Es gab zwar anfangs Tränenvideos, weil er Europa nicht verlassen wollte, aber heute ist er heimisch. © getty 19/20 CARLOS VELA (LOS ANGELES FC): Der Mexikaner ist einer der erfolgreichsten MLS-Spieler der Geschichte. 2019 schoss er 34 Tore in 31 Spielen und stellte damit einen neuen Liga-Rekord auf. Mit 6,3 Millionen Dollar ist er Top-Verdiener der MLS. © getty 20/20 GONZALO HIGUAIN (INTER MIAMI): Der Argentinier wechselte 2020 für 15 Millionen Euro von Jvuentus zum Klub von David Beckham. Gewachsen ist dort nicht nur die Masse, sondern auch der Bart.

MLS: Matt Miazgas Rückkehr in die Heimatliga

Doch als Miazga zu seinen Mitspielern blickte, realisierte er: "Es ist Zeit, zurück in die MLS zu gehen und an einem Ort zu sein, wo ich mich wirklich gut fühle." Das permanente Nomadentum hatte ihn nicht glücklich gemacht.

Mit dem FC Cincinnati schloss er im August 2022 sich einem jungen Verein an, der seit 2015 in der MLS antritt und große Ambitionen hat. Dort ist Miazga Stammspieler und will Leistungsträger werden.

Sieben Jahren und fünf Leihen später ist er zurück in der Heimat: "Es war eine aufregende Zeit, für die ich sehr dankbar bin." Mit dabei hatte er einen prallgefüllten Rucksack. Voll mit wertvollen Erfahrungen. Aber auch mit einem unerfüllten Traum.

Matt Miazga: Stationen seiner Karriere