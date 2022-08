Chelsea vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Premier League treffen heute die Londoner Topklubs FC Chelsea und Tottenham Hotspur aufeinander. Wie Ihr das Hauptstadt-Derby live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt Euch SPOX.

Früh in der Saison kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Londoner Mannschaften FC Chelsea und Tottenham Hotspur. Die beiden englischen Topklubs stehen sich am heutigen Sonntag, den 14. August, an der Stamford Bridge, der Heimstätte der Blues, gegenüber. Anthony Taylor übernimmt dafür die Rolle des Unparteiischen und pfeift das Duell um 17.30 Uhr an.

Beide Mannschaften sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet, Tottenham wirkte jedoch etwas überzeugender. Gegen den FC Southampton gewann man mit 4:1, der FC Chelsea um Trainer Thomas Tuchel siegte 1:0 gegen den FC Everton.

© getty Thomas Tuchel und der FC Chelsea sind mit einem 1:0-Sieg gegen Everton in die neue Saison gestartet.

Chelsea vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream

Wer das Londoner Derby heute live und in voller Länge schauen möchte, kommt nicht um Sky herum. Der Pay-TV-Sender ist auch in dieser Saison für die Übertragung der Premier League verantwortlich. Gezeigt wird die Partie auf dem Sender Sky Sport Premier League, Sky Sport UHD und Sky Sport Top Event. In allen Fällen beginnt die Vorberichterstattung eine halbe Stunde vor Anpfiff, also um 17 Uhr, in allen Fällen wird zudem Florian Schmidt-Sommerfeld als Kommentator eingesetzt.

Parallel dazu wird die Partie auch im Livestream von Sky gezeigt. Zwei verschiedene Optionen ermöglichen Euch den Zugriff darauf: das SkyGo-Abonnement einerseits, WOW andererseits.

Das Spiel live auf Sky sehen! Jetzt WOW erwerben.

Chelsea vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute im Liveticker

Alle, die keinen Zugang zum Pay-TV- oder Livestream-Angebot von Sky haben, müssen trotzdem nicht auf das Spiel verzichten, denn SPOX bietet zum Spielgeschehen einen detaillierten Liveticker an, mit dem Ihr keine wichtige Spielszene verpasst.

Hier geht es zum Liveticker des Spiels zwischen dem FC Chelsea und Tottenham Hotspur.

Chelsea vs. Tottenham Hotspur, Übertragung: Premier League heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Chelsea - Tottenham Hotspur

FC Chelsea - Tottenham Hotspur Wettbewerb: Premier League

Premier League Spieltag: 2

2 Datum: 14. August 2022

14. August 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Stamford Bridge, London

Stamford Bridge, London TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

Premier League: Die Tabelle am 2. Spieltag