"Als wären wir nicht da": Der Moment, in dem Lionel Messi für Thierry Henry zum Größten wurde

Die Grundsatzdebatte, ob Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo der beste Fußballer der Gegenwart sei, war für Thierry Henry nach einer Trainingseinheit beim FC Barcelona ein für allemal erledigt.

Die Frage, ob Messi oder Ronaldo der bessere Kicker ist, hat schon seit mehr als zehn Jahren zu leidenschaftlichen Debatten unter Fans geführt - meist ohne klares Ergebnis. Es gab und gibt das 'Team Messi' und das 'Team CR7'; die einen favorisieren die Dribblings, Pässe und Freistöße des kleinen Argentiniers, die anderen die Sprints, Sprungkraft und Dynamik des Portugiesen.

Fundiertere Antworten als von Fans auf die Frage aller Fragen kann man von den Spielern erwarten, die entweder mit den beiden Superstars oder gegen sie spielen durften oder mussten.

Thierry Henry war zwischen 2007 und 2010 der Teamkollege von Lionel Messi beim FC Barcelona - und er gehört laut eigener Aussage ganz klar dem 'Team Messi' an. Festmachen kann er diese Meinung an einer einzigen Szene im Training der Katalanen.

Auf dem Youtube-Kanal von Ex-Manchester-United-Star Rio Ferdinand gab der Franzose 2014 eine Geschichte aus der gemeinsamen Zeit mit Messi in Barcelona zum Besten, die aus seiner Sicht die Debatte ein für alle Mal beendete.

© getty Thierry Henry (l.) und Lionel Messi spielten zwischen 2007 und 2010 gemeinsam für den FC Barcelona.

Messi regt sich über nicht gegebenes Foul auf

Im Barca-Training gab es ein Trainingsspielchen über den halben Platz, in dem der Trainer ein Foul an Messi nicht pfiff. "Wie kann das sein, dass das kein Foul ist?", lautete laut Henry die normale Reaktion auf diese Maßnahme des Coaches, um die Intensität in der Übungseinheit zu erhöhen.

Messi beließ es aber nicht bei Kommentaren. "Er ist nach der Diskussion zum eigenen Torhüter gerannt und hat gesagt 'Gib mir den Ball'", erinnerte sich Henry. Der Argentinier wollte die Sache selbst erledigen. "Aber das war Barca auf Top-Niveau. Wenn er über den ganzen Platz laufen will, muss er an Yaya Toure, Busquets, Puyol und Rafa Marquez vorbei", so Henry.

Henry: "Deshalb steht Messi über allen anderen"

Und mit einem ungläubigen Kopfschütteln und einer Hand, die eine schlängelnde Bewegung vorführt, machte Henry klar, dass der Plan, den Messi gefasst hatte, aufging. "1:0", staunte er. "Ich kenne nicht viele Leute, die das hinbekommen", meinte Henry und fügte hinzu: "Als wären wir nicht da."

Diese Szene war ihm auch noch Jahre später in bester Erinnerung, denn sie verdeutlichte aus Seiner Sicht: "Deshalb steht Messi ein Stück über allen anderen Spielern."