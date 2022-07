In Thailand treffen die beiden Premier-League-Klubs und Rivalen Manchester United und der FC Liverpool zu einem Testspiel aufeinander. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spektakel heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Die Vereine in Europa bereiten sich langsam, aber sicher auf die kommende Fußball-Saison 2022/23 vor - England bildet dabei keine Ausnahme. Doch bevor auf der Insel am 5. August die Premier League losgeht, bestreiten die Klubs noch zahlreiche Testspiele.

Dabei kommt es am heutigen Dienstag, den 12. Juli, zu einem Kracher zwischen den Rivalen Manchester United und FC Liverpool. Gespielt wird die Partie jedoch nicht in England, sondern im Rajamangala National Stadium in der thailändischen Hauptstadt Bangkok, wo beide Mannschaften aktuell ihr Trainingslager halten.

Manchester United vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream

Deutsche Fans der beiden Traditionsklubs haben Glück, die Partie wird nämlich im deutschen Free-TV übertragen. Die Rechte für das Testspiel hat sich Sport1 gesichert. Dort ist die Partie ab 15 Uhr, also unmittelbar vor dem Anpfiff, zu sehen. Parallel dazu bietet der Sportsender das Spektakel in Bangkok auch im Livestream an, dieser ist kostenlos abrufbar.

© getty Der FC Liverpool trifft in einem Testspiel auf Rivale Manchester United.

Ebenso zeigt auch MUTV, die kostenpflichtige Video-Plattform von Manchester United, das Aufeinandertreffen mit den Reds um Teammanager Jürgen Klopp. MUTV hat dazu auch alle anderen Testspiele der Red Devils im Repertoire, aber auch zahlreiche exklusive Inhalte: unter anderem die Spiele der Frauenmannschaft und der Jugendmannschaften, Dokumentationen, Retro-Spiele, Pressekonferenzen und noch vieles mehr.

Manchester United vs. FC Liverpool, Übertragung: Testspiel heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Manchester United vs. FC Liverpool

Manchester United vs. FC Liverpool Wettbewerb: Testspiel

Testspiel Datum: 12. Juli 2022

12. Juli 2022 Anstoß: 15 Uhr

15 Uhr Ort: Rajamangala National Stadium, Bangkok (Thailand)

Rajamangala National Stadium, Bangkok (Thailand) TV: Sport1

Livestream: Sport1, MUTV

Manchester United: Die Testspiele im Überblick

Für United, das mit Erik ten Hag einen neuen Trainer an der Seitenlinie bekommen hat, geht die Vorbereitungsphase nach Thailand mit einem weiteren Aufenthalt in Australien weiter. Auch dort sind Testspiele geplant.

Datum Anpfiff Gegner Dienstag, 12. Juli 15.00 Uhr FC Liverpool Freitag, 15. Juli 12.05 Uhr Melbourne Victory Dienstag, 19. Juli 12.10 Uhr Crystal Palace Samstag, 23. Juli 11.45 Uhr Aston Villa Samstag, 30. Juli 13.45 Uhr Atletico Madrid Sonntag, 31. Juli 17.00 Uhr Rayo Vallecano

FC Liverpool: Die Testspiele im Überblick

Im Testspiel-Kalender des FC Liverpool stehen neben Manchester United weitere Topklubs wie RB Leipzig (21. Juli) und RB Salzburg (27. Juli).