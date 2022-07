Ex-Eintracht-Profi Martin Hinteregger begründet Karriereende und nennt Zukunftspläne

Martin Hinteregger geht nach dem Ende seiner Profikarriere beruflich neue Wege. Der frühere Innenverteidiger von Eintracht Frankfurt will in Kürze seine Ausbildung zum Berufspiloten abschließen. Zudem träumt der 29-Jährige laut eigener Aussage von einem Gastauftritt als Schauspieler.

"Ich habe in Frankfurt und in Augsburg die ersten Ausbildungen gemacht - da fliegt man über nichts drüber, das ist nicht so spannend", sagte Hinteregger in Ö3-Sendung "Walek wandert". In seiner österreichischen Heimat seien die Flüge deutlich reizvoller. "Wenn du über Berge fliegst. Wenn du das einmal von oben siehst, das ist so spannend", ergänzte Hinteregger.

In den nächsten Monaten wolle er seine Ausbildung zum Berufspiloten abschließen, nachdem die ZDF-Serie "Bergdoktor" Hintereggers Interesse am Fliegen geweckt hatte. "Mein Hauptziel war eigentlich, Rettungspilot zu werden, weil ich eben Bergdoktor geschaut habe und da habe ich den Entschluss getroffen", sagte der Österreicher. Mit dem ehemaligen Skispringer Tobias Morgenstern hat Hinteregger eine Hubschrauberfirma gegründet. Zudem besitzt Hinteregger in der Nähe von Frankfurt ein Restaurant.

Außerdem träumt Hinteregger von einem Gastauftritt in seiner Lieblingsserie "Bergdoktor". "Die Serie hat mich in den Bann gezogen", betonte der frühere Innenverteidiger. Er würde gerne einen Sanitäter spielen oder wenn ein Fest gedreht werde, "einfach dabei sein", meinte Hinteregger.

Gedanken an ein Karriereende hatte Hinteregger laut eigener Aussage schon während seiner längeren Verletzung im vergangenen Herbst. "Ich habe ein fremdbestimmtes Leben geführt", betonte Hinteregger. "Aber irgendwann muss man einfach auf sich schauen und in sich reinhören: 'Was ist jetzt für dich die beste Entscheidung?'" Ohne Erfolgsdruck hoffe er nun auf eine unbeschwertere Zeit: "Für mich macht es einfacher, dass ich nicht mehr über jedes Foto nachdenken muss. Ich weiß noch genau, dass ich einmal Fotos gepostet habe, wo ich ein Bier in der Hand gehabt habe, mit einer Musikerin. Da habe ich natürlich gleich von vielen Leuten eine auf den Deckel bekommen."

Hinteregger spielt jetzt bei Amateurklub Sirnitz

Am 23. Juni hatte Hinteregger als Konsequenz der Affäre um Geschäftsbeziehungen zu einem rechtspopulistischen Politiker seine Profi-Karriere beendet. Der Vertrag des etatmäßigen Innenverteidigers in Frankfurt wurde aufgelöst. Mittlerweile spielt er in seiner Heimat Kärnten für den Amateurklub SGA Sirnitz.

"In den vergangenen Wochen haben sich rund um meinen 'Hinti-Cup', den ich mit Herzblut und besten Gewissens ausgetragen habe, einige Themen ergeben, deren Tragweite mir erst im Nachhinein klar geworden ist", hatte Hinteregger damals erklärt: "Um es noch mal ganz klar zu sagen: Rechtes, intolerantes und menschenverachtendes Gedankengut verurteile ich aufs Schärfste."