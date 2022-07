Argentinien: Trainer sieht Rot nach Foul an gegnerischem Spieler

Dass Trainer hin und wieder für Meckern Karten sehen, ist nicht unüblich. Eine Rote Karte für ein Foul an einem gegnerischen Spieler hingegen schon. So geschehen in Argentinien.

Beim Spiel von Godoy Cruz gegen Velez Sarsfield (1:1) in der argentinischen Primera Division kam es am Freitag zu einer kuriosen Szene. Kurz vor Ende des Spiels war Godoys Matias Ramirez über die linke Seite nach vorn gestürmt und hätte damit eine Überzahlsituation für die Gastgeber kreiert.

Nicht jedoch mit Sarsfield-Trainer Alexander Medina! Der stellte dem Gegenspieler nahe der Seitenlinie ein Bein und beendete damit den gegnerischen Angriff.

Für den Schiedsrichter eine klare Sache - Rot für den Gäste-Coach! Ein Spieler hätte in der Situation womöglich nur Gelb für ein taktisches Foul gesehen, doch wann foult ein Trainer schon mal einen Spieler?

Seit 2019 ist es laut den Regelhütern des IFAB möglich, Karten gegen Trainer und Betreuer zu verteilen. Doch ein Foul eines Trainers hatte das Gremium damals wohl nicht auf dem Zettel.