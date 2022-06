Gareth Bale vor Wechsel zu Zweitligist Cardiff

Der walisische Fußball-Superstar Gareth Bale erwägt einen Wechsel in seine Heimatstadt Cardiff. Ein Sprecher des 32-Jährigen bestätigte der BBC Verhandlungen mit dem Zweitligisten Cardiff City.

Der einst teuerste Spieler der Welt wäge derzeit auch mit Blick auf die WM in Katar die Vor- und Nachteile eines Transfers zu City ab, hieß es. Cardiff hatte in der vergangenen Saison nur Rang 18 in der Championship belegt.

Bale war vor neun Jahren für 100 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur zu Real Madrid gewechselt. Der Vertrag des Stürmers beim Champions-League-Sieger läuft am 30. Juni aus.

Zuletzt war sogar über ein Karriereende des Starspielers spekuliert worden, nach der WM-Teilnahme der Waliser will Bale aber offenbar auf jeden Fall weitermachen.