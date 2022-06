Ungarn vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Das deutsche Nationalteam bestreitet heute gegen Ungarn das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen. Wie Ihr das Duell in der Nations League live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Nationalmannschaften bekommen keine Verschnaufpause, in der Nations League geht es munter weiter. Die deutsche Nationalmannschaft ist nach dem zweiten 1:1-Unentschieden im zweiten Nations-League-Spiel gegen England am heutigen Samstag, den 11. Juni, bereits zum dritten Mal innerhalb von acht Tagen im Einsatz. Die Mannschaft, die den Deutschen heute am 3. Spieltag der Gruppe A3 gegenübersteht, ist Ungarn.

Die Partie wird um 20.45 Uhr angepfiffen, gespielt wird in der Budapester Puskas Arena. Das Schiedsrichterteam kommt aus Spanien, für Recht und Ordnung auf dem Platz sorgen wird José Maria Sanchez Martinez.

Nations League, Gruppe A3: Die aktuelle Tabelle

Während das DFB-Team in zwei Spielen gegen Italien und England zweimal unentschieden spielte, gewann Ungarn den Auftakt gegen England mit 1:0, musste sich dann allerdings im zweiten Spiel Italien mit 1:2 geschlagen geben. In der Tabelle liegen die Ungarn mit drei Punkten auf Rang zwei, vor Deutschland, das auf Platz drei rangiert.

Rang Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Italien 2 1 1 0 3:2 1 4 2 Ungarn 2 1 0 1 2:2 0 3 3 Deutschland 2 0 2 0 2:2 0 2 4 England 2 0 1 1 1:2 -1 1

© getty Deutschland und England trennten sich am Dienstag mit einem 1:1-Unentschieden.

Ungarn vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream

Wie die ersten beiden Nations-League-Spiele der deutschen Nationalmannschaft wird auch das dritte gegen Ungarn heute im Free-TV übertragen. Während zuletzt beim Spiel gegen England das ZDF für die Übertragung zuständig war, ist für die Partie gegen Ungarn wieder RTL an der Reihe. Der Privatsender bietet bereits um 20.15 Uhr die ersten Livebilder aus der Puskas Arena an, um diese Zeit geht nämlich die detaillierte Vorberichterstattung zum Spiel los. Nach Abpfiff ist RTL auch für das Zeigen der Nations-League-Highlights zuständig. Somit ist bis Mitternacht bei RTL ausschließlich Fußball zu sehen.

Darüber hinaus gibt es eine weitere Möglichkeit, wie Ihr das Länderspiel heute live und in voller Länge verfolgen könnt, auch hierfür ist RTL der richtige Ansprechpartner: Parallel zur Übertragung im Free-TV wird auch ein Livestream bei RTL+ angeboten. Um diesen Livestream nutzen zu können, braucht Ihr jedoch ein Abonnement, also entweder ein RTL+-Premium-Abo, das 4,99 Euro monatlich kostet, oder ein RTL+-Premium-Duo-Abo, das 7,99 Euro pro Monat kostet.

Ungarn vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute im Liveticker

Ansonsten ist auch SPOX während des Spiels im Einsatz und bietet einen Liveticker zum Mitlesen an. Tore, Torchancen, Platzverweise - hier verpasst Ihr garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker des Länderspiels zwischen Ungarn und Deutschland.

Ungarn vs. Deutschland, Übertragung: Nations League heute live im TV und Livestream - Infos in der Übersicht

Begegnung: Ungarn - Deutschland

Ungarn - Deutschland Wettbewerb: UEFA Nations League

UEFA Nations League Spieltag: 3

3 Datum: 11. Juni 2022

11. Juni 2022 Anstoß: 20.45 Uhr

20.45 Uhr Ort: Puskas-Arena, Budapest (Ungarn)

Puskas-Arena, Budapest (Ungarn) TV: RTL

Livestream: RTL+

Liveticker: SPOX

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3