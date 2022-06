Soccer Champions Tour mit dem Clasico in den USA: Teams, Spielplan, Spielorte, Tickets

Im Juli findet in den USA die Soccer Champions Tour statt, dabei steht sogar ein Clasico zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona an. Teams, Spielplan, Spielorte, Tickets: SPOX liefert alle wichtigen Informationen zu dem Vorbereitungsturnier.

"Fünf legendäre Klubs, vier kultige Städte, neun Tage im Juli": So bewerben die Veranstalter in den USA ihre Soccer Champions Tour. Im Sommer findet auf amerikanischem Boden im Zuge der Vorbereitung auf die Saison 2022/23 ein Turnier mit teilweise namhaften Klubs aus dem europäischen Spitzenfußball statt.

Soccer Champions Tour mit dem Clasico in den USA: Teams

Das große Zugpferd des Turniers: Real Madrid. Der Champions-League-Sieger wird sich dabei sogar in einem Testspiel-Rahmen mit seinem großen Erzrivalen, dem FC Barcelona, messen, ehe sie sich dann auch in der Pflichtspiel-Saison mindestens zweimal gegenüberstehen werden. Die Katalanen nehmen ebenfalls an der Soccer Champions Tour teil, ebenso ist Juventus Turin dabei.

Vertreten sind mit dem Club America und dem Club Deportivo Guadalajara zudem zwei Vereine aus Mexiko.

Clasico: Real Madrid und der FC Barcelona treffen zu einem Testspiel aufeinander.

Soccer Champions Tour mit dem Clasico in den USA: Spielplan, Spielorte

Zur Sache geht es zwischen dem 22. Juli und dem 30. Juli. Schon einmal vorab: Nicht jede Mannschaft wird bei dem Turnier gegen jedes andere Team antreten. Real, Barca und Juve spielen aber alle jeweils gegeneinander.

Die Schauplätze: Las Vegas mit dem Allegiant Stadium, Dallas mit dem Cotton Bowl Stadium, San Francisco mit dem Oracle Park und Los Angeles mit dem Rose Bowl Stadium. Der Clasico steigt in Las Vegas.

Hier gibt es den genauen Spielplan mit den jeweiligen Austragungsorten im Überblick. Die exakten Uhrzeiten stehen noch nicht fest, Anstoß dürfte angesichts des Zeitunterschieds in Mitteleuropa aber stets nach Mitternacht in den Morgenstunden sein.

Termin Begegnung Stadt Nacht vom 22. Juli auf den 23. Juli Juventus Turin - CD Guadalajara Las Vegas Nacht vom 23. Juli auf den 24. Juli Real Madrid - FC Barcelona Las Vegas Nacht vom 26. Juli auf den 27. Juli Real Madrid - Club America San Francisco Nacht vom 26. Juli auf den 27. Juli FC Barcelona - Juventus Turin Dallas Nacht vom 30. Juli auf den 31. Juli Real Madrid - Juventus Turin Los Angeles

Soccer Champions Tour mit dem Clasico in den USA: Tickets

Es gibt einen recht simplen Weg, sich zumindest um Eintrittskarten für die Stadien bei der Soccer Champions Tour zu bemühen. Auf der Website kann man im unteren Bereich der Startseite für das gewünschte Spiel oder die gewünschten Spiele sein Glück versuchen und Tickets ergattern.