Nations League, Übertragung am Samstag live im TV und Livestream - Matches, Ansetzungen, Liveticker

Der erste Spieltag der Nations League wird heute mit sieben Spielen beendet. Ebenfalls im Einsatz ist das deutsche Nationalteam. Hier erfahrt Ihr Infos zu den Matches, den Ansetzungen sowie zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Nach drei Tagen Länderspiel-Fußball wird auch am vierten Tag hintereinander im Rahmen der Nations League Fußball gespielt. Auch am heutigen Samstag, den 4. Juni, liegt der Fokus auf den ersten Spieltag der neuen Saison.

Nations League, Übertragung am Samstag - Matches, Ansetzungen

Sieben Spiele stehen heute insgesamt auf dem Plan. Der Fußball-Samstag beginnt um 15 Uhr mit dem Aufeinandertreffen zwischen Armenien und Irland. Weiter geht es mit drei Partien, die um 18 Uhr angepfiffen werden. Dabei stehen sich die deutschen Gruppengegner Ungarn und England (Gruppe 3 der Liga A) gegenüber. Um 20.45 Uhr folgen dann weitere drei Begegnungen, eine davon ist das Spiel der deutschen Nationalmannschaft, die in Bologna (Italien) auf den Europameister Italien trifft.

Die Squadra Azzurra war am Mittwoch noch in der Finalissima gegen Argentinien im Einsatz. Lionel Messi und Co. ließen den Italienern dabei keine Chance und gewann den interkontinentalen Wettbewerb mit 3:0.

Nations League: Die heutigen Partien im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Liga Gruppe Samstag, 4. Juni 2022 15.00 Uhr Armenien Irland B 1 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Ungarn England A 3 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Finnland Bosnien und Herzegowina B 3 Samstag, 4. Juni 2022 18.00 Uhr Litauen Luxemburg C 1 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Italien Deutschland A 3 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Montenegro Rumänien B 3 Samstag, 4. Juni 2022 20.45 Uhr Türkei Färöer Inseln C 1

© getty Hansi Flick bestreitet heute mit dem DFB-Team sein erstes Nations-League-Spiel.

Nations League, Übertragung am Samstag live im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte am Großteil der Nations League besitzt in Deutschland der Streamingdienst DAZN. Wer die meisten Spiele von heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht also ein DAZN-Abonnement, denn sechs der sieben Partien bietet DAZN an. Einzig Italien vs. Deutschland ist nicht auf der Plattform von DAZN abgebildet.

Wie vorhin schon erwähnt, ist das Spiel des DFB-Teams das einzige, das nicht bei DAZN zu sehen ist. Die Partien der Deutschen bei der Nations League werden nämlich allesamt im Free-TV übertragen. Um den Auftakt gegen Italien kümmert sich heute der Privatsender RTL, der parallel dazu auch einen Livestream bei RTL+ anbietet. Dieser ist nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement freischaltbar. Die Vorberichterstattung zum Spiel beginnt um 20.15 Uhr, um 20.45 Uhr geht dann das Spiel los.

Bundesliga-Star an der Spitze: U20-Spieler mit der größten Erfahrung © getty 1/32 Das Internationale Zentrum für Sportstudien CIES hat ein Ranking mit den U20-Spielern der Saison 2021/22, welche am meisten Erfahrung gesammelt haben, aufgestellt. © getty 2/32 Das Ranking wurde nach der Methode des Erfahrungskapitals erstellt, bei der die in offiziellen Spielen absolvierten Minuten und das sportliche Niveau berücksichtigt werden. SPOX präsentiert die Top 30 des Rankings. © getty 3/32 Platz 30 – LUCAS GOURNA-DOUATH (AS St-Etienne): 18 Jahre, 1449 Pflichtspielminuten © getty 4/32 Platz 29 – JUAN IGNACIO NARDONI (CA Union): 19 Jahre, 1240 Pflichtspielminuten © getty 5/32 Platz 28 – CARLOS ALCARAZ (Racing Club): 19 Jahre, 1205 Pflichtspielminuten © getty 6/32 Platz 27 – ELYE WAHI (Montpellier HSC): 19 Jahre, 1304 Pflichtspielminuten © getty 7/32 Platz 26 – TIAGO TOMAS (VfB Stuttgart): 19 Jahre, 1174 Pflichtspielminuten © getty 8/32 Platz 25 – RODRIGO GOMES (SC Braga): 18 Jahre, 1301 Pflichtspielminuten © getty 9/32 Platz 24 – DOGAN ALEMDAR (Stade Rennes): 19 Jahre, 1290 Pflichtspielminuten © getty 10/32 Platz 23 – OCTAVIAN POPESCU (FCSB): 19 Jahre, 1629 Pflichtspielminuten © getty 11/32 Platz 22 – JULIO ENCISO (Club Libertad): 18 Jahre, 1516 Pflichtspielminuten © getty 12/32 Platz 21 – SANTIAGO SIMON (River Plate): 19 Jahre, 1165 Pflichtspielminuten © getty 13/32 Platz 20 – ARSEN ZAKHARYAN (Dinamo Moskau): 19 Jahre, 1324 Pflichtspielminuten © getty 14/32 Platz 19 – ARNAU MARTINEZ (FC Girona): 19 Jahre, 1773 Pflichtspielminuten © getty 15/32 Platz 18 – YAN COUTO (SC Braga): 19 Jahre, 1357 Pflichtspielminuten © getty 16/32 Platz 17 – MALO GUSTO (Olympique Lyon): 19 Jahre, 1276 Pflichtspielminuten © getty 17/32 Platz 16 – JUAN DAVID MOSQUERA (Independiente Medellin): 19 Jahre, 1757 Pflichtspielminuten © getty 18/32 Platz 15 – MARCOS LEONARDO (FC Santos): 19 Jahre, 1767 Pflichtspielminuten © getty 19/32 Platz 14 – MARTIN VITIK (Sparta Prag): 19 Jahre, 1784 Pflichtspielminuten © getty 20/32 Platz 13 – AARON HICKEY (FC BOLOGNA): 19 Jahre, 1428 Pflichtspielminuten © getty 21/32 Platz 12 – ADAM HLOZEK (Sparta Prag): 19 Jahre, 1779 Pflichtspielminuten © getty 22/32 Platz 11 – ILAIX MORIBA (FC Valencia): 19 Jahre, 1388 Pflichtspielminuten © getty 23/32 Platz 10 – DESTINY UDOGIE (Udinese Calcio): 19 Jahre, 1585 Pflichtspielminuten © getty 24/32 Platz 9 – YUNUS MUSAH (FC Valencia): 19 Jahre, 1469 Pflichtspielminuten © getty 25/32 Platz 8 – JAMAL MUSIALA (FC Bayern München): 19 Jahre, 1161 Pflichtspielminuten © getty 26/32 Platz 7 – FABIO CARVALHO (FC Fulham): 19 Jahre, 2360 Pflichtspielminuten © getty 27/32 Platz 6 – EDUARDO CAMAVINGA (Real Madrid): 19 Jahre, 1164 Pflichtspielminuten © getty 28/32 Platz 5 – NUNO MENDES (Paris Saint-Germain): 19 Jahre, 1543 Pflichtspielminuten © getty 29/32 Platz 4 – CASTELLO LUKEBA (Olympique Lyon): 19 Jahre, 2051 Pflichtspielminuten © getty 30/32 Platz 3 – PEDRI (FC Barcelona): 19 Jahre, 1500 Pflichtspielminuten © getty 31/32 Platz 2 – GAVI (FC Barcelona): 17 Jahre, 1716 Pflichtspielminuten © getty 32/32 Platz 1 – JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund): 18 Jahre, 1895 Pflichtspielminuten

Nations League, Übertragung am Samstag im Liveticker

Zu jedem einzelnen Spiel des heutigen Nations-League-Nachmittags wird bei SPOX ein Liveticker angeboten.

Deutschland in der Nations League: Der Spielplan in Gruppe A3